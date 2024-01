Handball-EM: "Komische Gefühle!" Schweden-Frust mit deutlichen Forderungen

„Das hat mich sehr oft verfolgt. Als ich aufgewacht bin in der Nacht, war die Situation wiederholt im Kopf. Das ist sehr, sehr bitter“, sagte Max Darj bei einem Medientermin am Samstag auf SPORT1 -Nachfrage.

„Ich frage mich immer noch, warum man den Videobeweis in so einer Situation nicht nutzt. Das ist so entscheidend in so einem Spiel. Das kann ich nicht verstehen“, ergänzte der BundEsliga-Profi von den Füchsen Berlin mit Blick auf die strittige Szene, gegen die sein Team Protest eingelegt hat - ohne Erfolg, wie am Samstagmittag klar wurde.