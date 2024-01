Handball-EM: Nach Tränen und Schreien! Horror-Diagnose verkündet

Diese Horror-Szene bei der Handball-EM hat schlimme Folgen: Beim letzten Vorrunden-Spiel zwischen Titelverteidiger Schweden und den Niederlanden (29:28) am Montagabend verletzte sich Samir Benghanem von den Westeuropäern schwer am Knie. Die Partie war für den Kreisläufer bereits in der 42. Minute beendet, der 30-Jährige wurde mit einer Trage vom Platz gefahren.