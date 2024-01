"Vorfreude riesig": Handballer starten voller Tatendrang

Deutschlands Handballer starten bester Stimmung und voller Tatendrang in ihre Medaillen-Jagd bei der Heim-EM. "Wir fiebern schon sehr lange auf den Beginn der EM hin und freuen uns sehr auf das Spiel, auch wenn wir wissen, dass wir eine sehr gute Leistung bringen müssen", sagte Bundestrainer Alfred Gislason nach dem Abschlusstraining am Dienstag in Düsseldorf.

Die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) bestreitet am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Dyn) vor mehr als 50.000 Zuschauern in der Düsseldorfer Fußballarena ihr EM-Auftaktspiel gegen die Schweiz. "Favoritenrolle hin oder her. Wir gehen in jedes Spiel bei diesem Heim-Turnier, um es zu gewinnen", so Gislason: "Wir werden alles daran setzen, das Spiel zu gewinnen. Wir wissen aber, dass es alles andere als einfach sein wird." Die Schweiz sei der "schwerstmögliche Gegner".

Weitere Kontrahenten in der Vorrundengruppe A sind Nordmazedonien (14. Januar, 20.30 Uhr/ZDF und Dyn) sowie Rekord-Weltmeister Frankreich (16. Januar, 20.30 Uhr/ARD und Dyn). Die beiden Erstplatzierten ziehen in die Hauptrunde ein. Es ist die erste EM-Endrunde in Deutschland.

Für ihn persönlich habe das Turnier einen "sehr großen Stellenwert", sagte Gislason: "Als Nationaltrainer das erste Mal bei einem Heim-Turnier zu coachen, ist etwas ganz Neues für mich." Die Weltmeisterschaft 2007 hatte er als Coach der Isländer erlebt. "Ich freue mich, das jetzt auf der Bank von Deutschland auch zu erleben. Ich gehe davon aus, dass es genauso sein wird wie damals. Es ist eine große Ehre für mich und ich freue mich riesig auf das Spiel."

Im gesamten Team, das am Dienstag mit allen 17 Spielern trainierte, sei die Stimmung "außergewöhnlich. Ich merke eher Vorfreude als Nervosität", meinte Gislason: "Die Stimmung ist gut, die Vorfreude riesig."

