Handball-EM: Deutschland Final-Gegner steht fest

SID 30.01.2026 • 22:14 Uhr In der Hauptrunde hatte Deutschland gegen die Dänen verloren, nun kommt es im Duell um Gold zum Wiedersehen.

Deutschlands Handballer treffen im Endspiel der Europameisterschaft auf Gastgeber Dänemark. Der Weltmeister und Olympiasieger gewann vor 15.000 Zuschauern in der ausverkauften Jyske Bank Boxen sein Halbfinale gegen Island 31:28 (14:13) und spielt am Sonntag (18 Uhr) gegen die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason um den Titel.

Deutschland und Dänemark waren bereits in der Hauptrunde an gleicher Stelle aufeinandergetroffen, dabei ging der Sieg mit 31:26 (13:12) an die Dänen.

Rechtsaußen Lukas Zerbe hatte aber schon nach dem deutschen Sieg gegen Vizeweltmeister Kroatien im ersten Halbfinale (31:28) gesagt: „Keiner ist unschlagbar - auch Dänemark nicht.“

Handball-EM: Dänemark gegen Island früh hinten

Gegen Island hatte der Favorit aber viel Mühe. Nach einem schnellen 3:6-Rückstand ging Dänemark beim 9:8 (19.) erstmals in Führung.