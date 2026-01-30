Handball-EM: „Flying Rune 2.0“! Diese Szene begeistert Deutschland

Rune Dahmke hat beim 31:28-Halbfinalsieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Kroatien mit einer Rettungstat begeistert, die an seinen ikonischen Hechtsprung bei der EM 2018 erinnerte.
Deutsche Superman-Aktion begeistert
Andreas Wolff parierte mit einer Monsterparade in der 48. Spielminute zunächst einen Gegenstoß der Kroaten, bevor Dahmke den Ball mit einer beherzten Flugeinlage vor dem Seitenaus rettete.
Deutschland-Legende von Dahmke verzückt
„Rune Dahmke! Können wir eine Zeitlupe sehen? Ich will ‚Flying Rune 2.0′ sehen“, schwärmte der Ex-Nationalspieler Stefan Kretzschmar bei Dyn und meinte: „Das war Weltklasse, eine Weltparade. Wir haben vorhin über die Wahl zum Welthandballer geredet. Als Welttorhüter wird heute Rune Dahmke gewählt.“
Acht Jahre ist es mittlerweile her, dass sich Dahmke bei der EM in Kroatien mit einem selbstlosen Satz in den Dienst der Mannschaft gestellt hatte. Damals verhinderte er in Supermann-Manier einen Gegentreffer im Duell mit Dänemark. Fliegen kann er auch heute noch.
