Handball-EM>

Handball-EM: „Flying Rune 2.0“! Diese Szene begeistert Deutschland

Deutsche Superman-Aktion begeistert

Rune Dahmke fliegt wieder! Der deutsche Handball-Star erinnert mit einer selbstlosen Aktion an eine Heldentat von vor acht Jahren.
Deutschland hat das Finale bei der Handball-EM 2026 erreicht. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason setzt sich im Halbfinale gegen Kroatien durch.
Niklas Senger
Rune Dahmke fliegt wieder! Der deutsche Handball-Star erinnert mit einer selbstlosen Aktion an eine Heldentat von vor acht Jahren.

Rune Dahmke hat beim 31:28-Halbfinalsieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Kroatien mit einer Rettungstat begeistert, die an seinen ikonischen Hechtsprung bei der EM 2018 erinnerte.

Andreas Wolff parierte mit einer Monsterparade in der 48. Spielminute zunächst einen Gegenstoß der Kroaten, bevor Dahmke den Ball mit einer beherzten Flugeinlage vor dem Seitenaus rettete.

Deutschland-Legende von Dahmke verzückt

„Rune Dahmke! Können wir eine Zeitlupe sehen? Ich will ‚Flying Rune 2.0′ sehen“, schwärmte der Ex-Nationalspieler Stefan Kretzschmar bei Dyn und meinte: „Das war Weltklasse, eine Weltparade. Wir haben vorhin über die Wahl zum Welthandballer geredet. Als Welttorhüter wird heute Rune Dahmke gewählt.“

Acht Jahre ist es mittlerweile her, dass sich Dahmke bei der EM in Kroatien mit einem selbstlosen Satz in den Dienst der Mannschaft gestellt hatte. Damals verhinderte er in Supermann-Manier einen Gegentreffer im Duell mit Dänemark. Fliegen kann er auch heute noch.

Handball-EM: Die Highlights der deutschen Spiele, der Halbfinals und des Finales auf SPORT1.de und in der SPORT1 App

