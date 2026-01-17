Handball-EM: "Auf Wiedersehen" - Schadenfreude nach deutschem Schock

Felix Kunkel 17.01.2026 • 23:40 Uhr Deutschland kassiert bei der Handball-EM gegen Serbien eine überraschende Niederlage. Nach dem Abpfiff sorgt die Schadenfreude der Serben für Aufsehen.

Unmittelbar nach dem unerwarteten Rückschlag der deutschen Handballer bei der EM gegen Serbien hat der DHB-Gegner für Aufsehen gesorgt.

Im Anschluss an die umkämpfte Partie, die die Serben mit 30:27 für sich entscheiden konnten, klatschten sich die serbischen Spieler nahe des Mittelkreises freudig ab, wobei ein Serbe „Auf Wiedersehen“ rief.

Handball-EM: Häme nach deutscher Niederlage

Die Worte waren in der TV-Übertragung zu hören – und wurden auch von Dyn-Experte Stefan Kretzschmar zur Kenntnis genommen. Der frühere Nationalspieler reagierte verärgert: „Auf Wiedersehen? Na ganz ruhig, Freunde“, kommentierte er angesäuert.

In der anschließenden Analyse des Spiels kam Kretzschmar erneut auf den Vorfall zu sprechen: „Das fand ich ganz interessant: Ein, zwei Serben haben nach dem Spiel ‚Deutschland auf Wiedersehen‘ gesungen. Da ist Milos Savic direkt dazwischengegangen und hat gesagt: ‚Das gibt es nicht. Die Nerven behalten.‘“

Der 52-Jährige sprach in diesem Zusammenhang von „Schadenfreude“ der Serben.

Wirbel um Heulsusen-Geste

Vor 9.130 Zuschauern im dänischen Herning hatten sich Deutschland und Serbien zuvor ein hitziges Duell geliefert. Zur Pause führte das DHB-Team noch komfortabel, brach in der zweiten Hälfte jedoch überraschend ein.

Brisant war es bereits im ersten Durchgang geworden: Serbiens Kreisläufer Mijajlo Marsenić kam nach einem klaren Foul an Julian Köster ohne Strafe davon und machte anschließend eine provokante Heulsusen-Geste in Richtung des Deutschen.