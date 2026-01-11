Bei Generalprobe für Handball-EM: Schreckmoment um deutschen Star!

Schrecksekunde kurz vor Beginn der Handball-EM! Beim Testspielsieg gegen Kroatien (33:27) verletzte sich DHB-Star Renars Uscins direkt zu Beginn der Partie und musste behandelt werden.
Schreckmoment um deutschen Star
Der Rückraumspieler der TSV Hannover-Burgdorf war unmittelbar nach Spielbeginn umgeknickt, die Partie wurde daraufhin für kurze Zeit unterbrochen.
Als das Spiel fortgesetzt wurde, erzielte Uscins das erste Tor im Spiel für das deutsche Team, musste dann jedoch behandelt werden.
DHB-Team: Uscins kehrt zurück
Der 23-Jährige nahm danach auf der Bank Platz, kehrte aber bis zur Halbzeit nicht mehr ins Spiel zurück.
Dominik Klein, Weltmeister von 2007, sagte in der ARD über Uscins: „Er kam mit einem getapten Fuß zurück und hat das Tor gemacht. Jetzt ins Risiko gehen: Ja oder nein? Das sah am Ende trotzdem einigermaßen gut aus.“
Der Experte sollte recht behalten - Uscins kehrte in der zweiten Hälfte zurück auf das Parkett.
Für den DHB-Teammanager Benjamin Chatton habe die Situation dennoch „aufgezeigt, wie schnell Freud und Leid zusammenliegen.“