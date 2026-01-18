Handball-EM: Coup gegen Deutschland! Serbische Presse feiert "größten Sieg in diesem Jahrzehnt“

Moritz Thienen 18.01.2026 • 13:06 Uhr Serbien wird für Deutschland bei der Handball-EM überraschend zum Stolperstein. Die serbische Presse verhöhnt Bundestrainer Alfred Gislason für seinen Fehler und jubelt überschwänglich über die eigene Mannschaft.

Bittere Niederlage für die deutsche Handball-Nationalmannschaft bei der Handball-EM: Deutschland verlor überraschend mit 27:30 gegen Serbien.

Im Spiel leistete sich Bundestrainer Alfred Gislason einen folgenschweren Fehler. Dieser sorgt auch in der serbischen Presse für Verwunderung. Ihre siegreichen Helden feiern die Medien dagegen überschwänglich.

SPORT1 zeigt die serbischen Pressestimmen im Überblick:

Arena Sport: „Du hättest daran sterben können, aber die „Adler“ stiegen aus dem Abgrund empor und vernichteten Deutschland: Serbien ist für die nächste Runde wieder voll im Spiel.“

Sportklub: „Wiedergeborenes Serbien: Phänomenale ‚Adler‘ haben das große Deutschland besiegt! Serbische Handballspieler sorgten für eine erstklassige Überraschung, indem sie das favorisierte Deutschland besiegten."

Handball-EM: Serbische Presse spricht vom „größten Sieg in diesem Jahrzehnt“

Sportal: „Olympia-Silbermedaillengewinner kniet vor Serbien! Die Adler besiegten die mächtigen Deutschen und sagten: ‚Keine Kapitulation!‘ Die serbischen Handballspieler vollbrachten im zweiten Spiel der Gruppenphase der Europameisterschaft eine unglaubliche Leistung, als sie die deutsche Nationalmannschaft im entscheidenden Spiel mit 30:27 besiegten und so das bereits vor Augen liegende Aus vermieden."

Kurir: „Der größte Sieg des serbischen Handballs in diesem Jahrzehnt: Schaut euch die Feier der Adler an – ein Ausbruch der Freude! Leute, das ist ein Wunder! Serbien deklassiert Deutschland! Spektakuläres Spiel der Adler um den Sieg, das Hoffnung auf die zweite Runde lässt."

B92: „Die historische Leistung der ‚Adler‘ – Serbien sorgte für die größte Überraschung. Dies war Serbiens erster Sieg seit der Unabhängigkeit gegen Deutschland. Serbien steht nun kurz davor, sich für die Hauptrunde des Wettbewerbs zu qualifizieren, und es gibt noch ein Duell mit Österreich."

Presse verspottet Bundestrainer Gislason

Sportklub: „Unglaubliches Versagen des Trainers: Dieses Detail hat Serbien geholfen.“

Arena Sport: „Der Moment, der das Spiel entschied: Ein ungewöhnlicher Fehler des deutschen Trainers Gislason beendete das Spiel. Serbien errang einen epischen Sieg in der zweiten Runde der Gruppe A der Europameisterschaft, indem es Deutschland mit 30:27 besiegte, und der Wendepunkt des Spiels kam in der 57. Minute, als der deutsche Trainer, der legendäre Alfred Gislason, einen ungewöhnlichen Fehler machte.“