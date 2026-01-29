Handball-EM: Das bedeutet der Halbfinal-Einzug für WM in Deutschland

SPORT1 29.01.2026 • 22:44 Uhr Durch die feststehenden Halbfinals bei der Handball-EM herrscht nun auch Klarheit über die ersten sechs WM-Tickets aus Europa. Von den Erfolgen von Deutschland und Dänemark profitieren zwei weitere Nationen.

Das erfolgreiche Abschneiden bei der Handball-EM hat für Island und Kroatien positive Folgen. Durch den Halbfinal-Einzug - und damit das Erreichen eines Platzes unter den Top Vier des Turniers - haben sich beide Nationen direkt für die Handball-WM im kommenden Jahr qualifiziert.

Da die Weltmeisterschaft in Deutschland stattfinden wird, war das DHB-Team ohnehin bereits qualifiziert. Dänemark ist als Titelverteidiger ebenfalls sicher dabei.

Das hat zur Folge, dass sich auch der Fünfte und Sechste der Europameisterschaft automatisch für die WM im kommenden Jahr qualifizieren.

Portugal und Schweden, die am Freitag (um 15 Uhr im SPORT1-LIVETICKER) das Spiel um den fünften Platz austragen werden, sind damit auch schon fix dabei.

Handball-WM in Deutschland: Diese Nationen sind dabei

Frankreich hingegen rutschte durch die Niederlage gegen Deutschland noch auf Platz vier der Hauptrunden-Gruppe ab und muss deswegen in der herkömmlichen Qualifikationsphase um die WM-Tickets antreten.

Insgesamt 19 der 32 Teilnehmer für das vom 13. bis zum 31. Januar 2027 stattfindende Turnier stehen nun fest. Aus Asien sind bereits Bahrain, Katar, Kuwait, Japan und Südkorea qualifiziert.