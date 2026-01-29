Handball-EM: Das bedeutet der Halbfinal-Einzug für WM in Deutschland

Das erfolgreiche Abschneiden bei der Handball-EM hat für Island und Kroatien positive Folgen. Durch den Halbfinal-Einzug - und damit das Erreichen eines Platzes unter den Top Vier des Turniers - haben sich beide Nationen direkt für die Handball-WM im kommenden Jahr qualifiziert.
Vier weitere WM-Teilnehmer fix
Da die Weltmeisterschaft in Deutschland stattfinden wird, war das DHB-Team ohnehin bereits qualifiziert. Dänemark ist als Titelverteidiger ebenfalls sicher dabei.
Das hat zur Folge, dass sich auch der Fünfte und Sechste der Europameisterschaft automatisch für die WM im kommenden Jahr qualifizieren.
Portugal und Schweden, die am Freitag (um 15 Uhr im SPORT1-LIVETICKER) das Spiel um den fünften Platz austragen werden, sind damit auch schon fix dabei.
Handball-WM in Deutschland: Diese Nationen sind dabei
Frankreich hingegen rutschte durch die Niederlage gegen Deutschland noch auf Platz vier der Hauptrunden-Gruppe ab und muss deswegen in der herkömmlichen Qualifikationsphase um die WM-Tickets antreten.
Insgesamt 19 der 32 Teilnehmer für das vom 13. bis zum 31. Januar 2027 stattfindende Turnier stehen nun fest. Aus Asien sind bereits Bahrain, Katar, Kuwait, Japan und Südkorea qualifiziert.
Afrika stellt bislang Ägypten, Tunesien, Algerien und Kap Verde. Aus Süd- und Zentralamerika sind Argentinien, Brasilien, Chile und Uruguay sicher dabei.