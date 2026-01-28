Handball-EM: Deutscher Nationalspieler "hat im Viertelstundentakt gekotzt"

Johannes Behm , Philipp Schmidt 28.01.2026 • 22:10 Uhr Tom Kiesler kann beim DHB-Sieg gegen Frankreich krankheitsbedingt nicht mitwirken. Bundestrainer Alfred Gislason verrät Details zu seinem Zustand.

Deutschland steht im Halbfinale - doch beim überzeugenden Sieg gegen Frankreich (38:34) stand einer überraschend überhaupt nicht im Kader. Tom Kiesler, der bis zu dem Zeitpunkt im Turnierverlauf noch nie gefehlt hatte, konnte krankheitsbedingt nicht mitwirken.

Wie es um den Gesundheitszustand des Abwehrspezialisten steht, erklärte Bundestrainer Alfred Gislason nach Abpfiff. „Heute ging es ihm nicht gut, er hat Magen-Darm“, informierte der Isländer auf SPORT1-Nachfrage und schürte Hoffnungen auf eine zeitnahe Rückkehr zum Halbfinale am Freitag. „Wir hoffen, dass es nicht so lange dauert und er übermorgen (zum Halbfinale, Anm. d. Red.) voll fit ist.“

Dann verriet Gislason auch noch Details. „Als wir das Hotel verlassen haben, hat er im Viertelstundentakt gekotzt“, meinte Gislason, der seitdem kein Update mehr bekommen hat.

Handball-EM: Hat sich jemand bei Kiesler angesteckt?

„Ich weiß nicht, wie es ihm geht“, gab der Bundestrainer an: „Ich hoffe natürlich, dass wir es hinkriegen, dass er in zwei Tagen spielen kann und keinen angesteckt hat. Er ist Zimmerkollege gewesen mit Miro Schluroff. Also werden wir erstmal auf Schluroff schauen.“