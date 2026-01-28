Handball-EM: Deutscher Nationalspieler "hat im Viertelstundentakt gekotzt"

Deutschland steht im Halbfinale - doch beim überzeugenden Sieg gegen Frankreich (38:34) stand einer überraschend überhaupt nicht im Kader. Tom Kiesler, der bis zu dem Zeitpunkt im Turnierverlauf noch nie gefehlt hatte, konnte krankheitsbedingt nicht mitwirken.
„Er hat im Viertelstundentakt gekotzt“
Wie es um den Gesundheitszustand des Abwehrspezialisten steht, erklärte Bundestrainer Alfred Gislason nach Abpfiff. „Heute ging es ihm nicht gut, er hat Magen-Darm“, informierte der Isländer auf SPORT1-Nachfrage und schürte Hoffnungen auf eine zeitnahe Rückkehr zum Halbfinale am Freitag. „Wir hoffen, dass es nicht so lange dauert und er übermorgen (zum Halbfinale, Anm. d. Red.) voll fit ist.“
Dann verriet Gislason auch noch Details. „Als wir das Hotel verlassen haben, hat er im Viertelstundentakt gekotzt“, meinte Gislason, der seitdem kein Update mehr bekommen hat.
Handball-EM: Hat sich jemand bei Kiesler angesteckt?
„Ich weiß nicht, wie es ihm geht“, gab der Bundestrainer an: „Ich hoffe natürlich, dass wir es hinkriegen, dass er in zwei Tagen spielen kann und keinen angesteckt hat. Er ist Zimmerkollege gewesen mit Miro Schluroff. Also werden wir erstmal auf Schluroff schauen.“
„Für mich war er bisher der beste Abwehrspieler im Turnier“, schwärmte der Bundestrainer von der Bedeutung des 24-Jährigen. „Das sagt auch vieles über die Leistung der Mannschaft in der Abwehr, dass ohne Tom so eine Leistung gebracht werden konnte. Es fehlt uns der beste Abwehrspieler des Turniers.“ Auf den Deutschland im Halbfinale hoffentlich wieder zurückgreifen kann.