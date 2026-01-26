Handball-EM: Gislason überrascht mit Wolff-Entscheidung

SPORT1 26.01.2026 • 20:37 Uhr Die deutsche Nationalmannschaft kann im Kracher gegen Dänemark bei der Handball-EM das Halbfinal-Ticket lösen – doch vor dem Spiel kündigt Bundestrainer Alfred Gislason eine unerwartete Entscheidung an.

Überraschung bei der deutschen Handball-Nationalmannschaft: Bundestrainer Alfred Gislason setzt im Kracher gegen Dänemark (Jetzt im LIVETICKER) zunächst nicht auf Torhüter Andreas Wolff, sondern schenkt David Späth das Vertrauen.

„Beide funktionieren überragend. Andi hat sehr viel gespielt und auch überragend gespielt. Wir sehen sie nicht wirklich als ersten oder zweiten Torwart – alles ist möglich auf dieser Position“, begründete Gislason seine Entscheidung bei der ARD.

Experte und Ex-Profi Dominik Klein führte zudem einen weiteren Aspekt an, der gegen die mit Weltklasse-Rückraumspielern gespickten Dänen entscheidend sein könnte: „Andi Wolff ist bei Würfen aus der Nahwurfzone weltklasse. Aber ehrlich gesagt: Die Emotionen, die David Späth ausstrahlt, können den Unterschied machen.“

„Man kann es machen“, ordnete derweil Ex-Nationalspieler Stefan Kretzschmar die Entscheidung ein, Wolff auf die Bank zu setzen. „Wir haben hier die 18 besten Spieler Deutschlands und da gehört David Späth auch dazu“, betonte er bei Dyn.

Handball-EM: Wolff überragte gegen Norwegen

Wolff selbst spielt bislang eine herausragende Handball-EM und hatte insbesondere gegen Norwegen geglänzt. Mit einer unglaublichen Paraden-Show führte der 34-Jährige Deutschland zum wichtigen 30:28-Erfolg.