Handball-EM: Große Überraschung vor Dänen-Kracher?

SPORT1 26.01.2026 • 16:10 Uhr Für Deutschland steht bei der Handball-EM gegen Gastgeber Dänemark das dritte Spiel in der Hauptrunde an. Bundestrainer Alfred Gislason sorgt bei der Nominierung seines Teams offenbar für eine große Überraschung.

Matchball für die deutsche Handball-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft! Ein Sieg der DHB-Auswahl heute Abend gegen Gastgeber Dänemark (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) im dritten Hauptrundenspiel wäre gleichbedeutend mit dem Halbfinal-Einzug.

Wie die Bild berichtet, sorgt Bundestrainer Alfred Gislason bei der Nominierung seines Kaders für das wegweisende Spiel für einen Paukenschlag und verzichtet auf seine beiden etatmäßigen Außenspieler: Rechtsaußen Zerbe (4:06 Stunden) und Linksaußen Mertens (3:56) sind die zwei deutschen Spieler mit den bislang meisten Einsatzzeiten.

Fokus wohl auf Dahmke und Häseler

Dafür rücken Rechtsaußen Mathis Häseler und Matthes Langhoff, die beide zuletzt im zweiten Hauptrundenspiel gegen Norwegen (30:28) zuschauen mussten, wieder ins Team. Gislason ist mit 18 Spielern zur EM gereist und kann aus diesem Aufgebot für jedes Spiel maximal 16 Spieler nominieren.

Während die beiden Dauerbrenner Zerbe und Mertens nun eine Pause erhalten, sind gegen Dänemark nun Linksaußen Rune Dahmke sowie Häseler gefordert.

Dänemark unter Druck

Gegen Dänemark steht die DHB-Auswahl vor einer Mammutaufgabe, denn die letzten beiden Pflichtspiele gingen deutlich verloren: 30:40 an gleicher Stelle in Herning bei der WM 2025 sowie 26:39 im olympischen Finale 2024 in Lille.