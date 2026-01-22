Handball-EM heute live: Dänemark - Frankreich & Spanien - Norwegen im TV, Stream und Ticker

SPORT1 22.01.2026 • 16:00 Uhr Zum Start der Hauptrunde bei der Handball-EM kommt es zum Kracher zwischen Dänemark und Frankreich. Die Dänen stehen schon vor dem Duell unter Druck.

Die Handball-EM nimmt jetzt so richtig Fahrt auf und startet am Donnerstag mit der Hauptrunde! Nach dem deutschen Spiel gegen Portugal kommt es noch zu zwei weiteren Duellen.

Besonders elektrisiert der Kracher zwischen Gastgeber Dänemark und Frankreich die Massen, denn der Weltmeister trifft auf den Europameister (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).

Handball-EM im TV: So verfolgen Sie heute die Spiele LIVE

Die Dänen stehen bereits im Vorfeld unter Druck, denn aufgrund der sensationellen Niederlage zum Abschluss der Vorrunde gegen Portugal gehen sie ohne Punkte in die Hauptrunde.

In der Todesgruppe mit Frankreich (2 Punkte), Deutschland (2), den Portugiesen (2), Spanien (0) und Norwegen (0) kann dies schon den Unterschied machen. Nur die ersten beiden Teams ziehen ins Halbfinale ein.

Handball-EM: Spanien und Norwegen mit Außenseiterchancen

Demnach ist für Dänemark am Donnerstagabend schon eigentlich das Motto: Verlieren verboten. Andernfalls ist man auf Schützenhilfe von den Gruppengegnern angewiesen.