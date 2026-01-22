Die Handball-EM nimmt jetzt so richtig Fahrt auf und startet am Donnerstag mit der Hauptrunde! Nach dem deutschen Spiel gegen Portugal kommt es noch zu zwei weiteren Duellen.
Handball-EM heute live: Dänemark - Frankreich & Spanien - Norwegen im TV, Stream und Ticker
Dänen im Kracher unter Zugzwang
Besonders elektrisiert der Kracher zwischen Gastgeber Dänemark und Frankreich die Massen, denn der Weltmeister trifft auf den Europameister (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).
Handball-EM im TV: So verfolgen Sie heute die Spiele LIVE
- TV: -
- Livestream: Dyn, ZDF, ARD
- Liveticker: SPORT1
Die Dänen stehen bereits im Vorfeld unter Druck, denn aufgrund der sensationellen Niederlage zum Abschluss der Vorrunde gegen Portugal gehen sie ohne Punkte in die Hauptrunde.
In der Todesgruppe mit Frankreich (2 Punkte), Deutschland (2), den Portugiesen (2), Spanien (0) und Norwegen (0) kann dies schon den Unterschied machen. Nur die ersten beiden Teams ziehen ins Halbfinale ein.
Handball-EM: Spanien und Norwegen mit Außenseiterchancen
Demnach ist für Dänemark am Donnerstagabend schon eigentlich das Motto: Verlieren verboten. Andernfalls ist man auf Schützenhilfe von den Gruppengegnern angewiesen.
Zuvor ab 18 Uhr (Hier geht‘s zum LIVETICKER) kommt es zum Duell zwischen Spanien und Norwegen. Da beide Nationen ohne Punkte in die Hauptrunde eingezogen sind, haben sie nur noch Außenseiterchancen, um ins Halbfinale zu kommen.
