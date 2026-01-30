Handball-EM heute live: Dänemark - Island im Free-TV, Stream & Ticker - Auf wen trifft Deutschland?

SPORT1 30.01.2026 • 17:30 Uhr Bei der Handball-EM geht es um den Finaleinzug. Dänemark trifft auf Island und hat vor heimischer Kulisse den EM-Titel im Visier. Gesucht wird in dem Duell aber auch der nächste deutsche Gegner.

Bei der Handball-EM geht es um den Einzug ins Finale. Dänemark ist als zuletzt viermaliger Weltmeister der haushohe Favorit im zweiten Halbfinale gegen Island (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER). Europameister waren die Dänen allerdings schon lange nicht mehr. Nach 14 Jahren soll vor heimischer Kulisse in Herning endlich wieder der EM-Titel her.

Das Spiel ist auch für die deutschen Handball-Fans extrem interessant. Denn es wird auch der nächste Gegner für Deutschland ermittelt. Das DHB-Team spielt aktuell im ersten Halbfinale gegen Kroatien (JETZT im LIVETICKER) und wird im Finale oder im Spiel um Platz drei auf die Dänen oder die Isländer treffen.

Handball-EM heute im Free-TV: So verfolgen Sie Dänemark - Island LIVE

TV: ARD, DYN

ARD, DYN Stream: sportschau.de, Joyn

sportschau.de, Joyn Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Die Dänen setzten sich in der brutal starken Hauptrunde mit Deutschland, Frankreich, Spanien, Norwegen und Portugal als Gruppensieger durch. Auch gegen Deutschland feierten der zweimalige Welthandballer Mathias Gidsel und sein Team einen klaren Erfolg.