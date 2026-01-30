Bei der Handball-EM geht es um den Einzug ins Finale. Dänemark ist als zuletzt viermaliger Weltmeister der haushohe Favorit im zweiten Halbfinale gegen Island (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER). Europameister waren die Dänen allerdings schon lange nicht mehr. Nach 14 Jahren soll vor heimischer Kulisse in Herning endlich wieder der EM-Titel her.
Handball-EM heute live: Dänemark - Island im Free-TV, Stream & Ticker - Auf wen trifft Deutschland?
Auf wen trifft Deutschland?
Das Spiel ist auch für die deutschen Handball-Fans extrem interessant. Denn es wird auch der nächste Gegner für Deutschland ermittelt. Das DHB-Team spielt aktuell im ersten Halbfinale gegen Kroatien (JETZT im LIVETICKER) und wird im Finale oder im Spiel um Platz drei auf die Dänen oder die Isländer treffen.
Handball-EM heute im Free-TV: So verfolgen Sie Dänemark - Island LIVE
- TV: ARD, DYN
- Stream: sportschau.de, Joyn
- Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App
Die Dänen setzten sich in der brutal starken Hauptrunde mit Deutschland, Frankreich, Spanien, Norwegen und Portugal als Gruppensieger durch. Auch gegen Deutschland feierten der zweimalige Welthandballer Mathias Gidsel und sein Team einen klaren Erfolg.
Handball-EM: Die Highlights der deutschen Spiele, der Halbfinals und des Finales auf SPORT1.de und in der SPORT1 App
Für Island ist der Einzug ins EM-Halbfinale ein großer Erfolg. Das gelang den Nordeuropäern zuletzt vor 16 Jahren. Die Mannschaft von Trainer Snorri Steinn Gudjonsson schlug am letzten Spieltag der Hauptrunde Slowenien und schnappte so Schweden das Ticket für die letzten Vier noch weg.