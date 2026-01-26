Handball-EM heute live: Deutschland - Dänemark im Free-TV, Livestream & Ticker

SPORT1 26.01.2026 • 17:30 Uhr Schwere Aufgabe für das DHB-Team: Bei der Handball-EM wartet Weltmeister Dänemark. Anwurf zum Topspiel ist um 20:30 Uhr.

Nach dem starken Sieg gegen Norwegen (30:28) führt Deutschland die Gruppe an und hat nun die Chance, mit einem weiteren Erfolg um 20.30 Uhr das Ticket für das Halbfinale zu lösen.

Handball-EM heute im Free-TV: So verfolgen Sie Deutschland gegen Dänemark LIVE

TV: ARD, Dyn

ARD, Dyn Stream: sportschau.de, Joyn

sportschau.de, Joyn Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Dänemark zählt traditionell zu den stärksten Teams der Welt. Für Deutschland ist das Spiel deshalb ein echter Härtetest - aber auch eine große Chance, denn ein Sieg bedeutet den sicheren Einzug in die Runde der letzten Vier.

In der Defensive will das DHB-Team an die starke Leistung aus dem letzten Spiel anknüpfen, als vor allem Torwart Andreas Wolff mit zahlreichen Paraden (22) zum Matchwinner avancierte.

Gerade gegen die wurfstarken Dänen wird es darauf ankommen, kompakt zu stehen und das Tempospiel zu kontrollieren. Gelingt das, kann Deutschland den Favoriten ins Wanken bringen.

EM-Halbfinale im Blick: Zwei Matchbälle für Deutschland

Für das DHB-Team ist die Ausgangslage klar: Deutschland muss eines der beiden verbleibenden Spiele gegen Dänemark oder Frankreich gewinnen, um sicher ins Halbfinale einzuziehen. Entsprechend groß ist die Bedeutung der Partie am Abend.

Ein Erfolg gegen den Weltmeister würde nicht nur sportlich einen Riesenschritt bedeuten, sondern auch ein echtes Statement im Titelrennen setzen. Andernfalls käme es im Duell mit Frankreich zum Endspiel.

Durch das 35:35 zwischen Portugal und Norwegen am Montagnachmittag steht bereits fest, dass die DHB-Auswahl in der Hauptrundengruppe I einen Platz unter den ersten drei sicher hat.