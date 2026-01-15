Handball-EM heute live: Deutschland gegen Österreich im Free-TV, Stream & Ticker

Für die deutsche Handball-Nationalmannschaft beginnt heute die EM 2026 am Abend (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) mit einem spannenden Auftaktspiel gegen Österreich im dänischen Herning. Die Handball-EM findet in Dänemark, Norwegen und Schweden statt.
Deutschland startet in die EM
Bundestrainer Alfred Gislason vertraut beim Turnier auf einen 18er-Kader, kann pro Spiel allerdings nur 16 Akteure nominieren. Beim ersten Vorrundenspiel in Herning verzichtet der Isländer neben dem verletzten Nils Lichtlein übereinstimmenden Medienberichten zufolge offenbar auf Linksaußen Rune Dahmke.
Handball-EM: Österreich mit Kampfansage an Deutschland
Schon vor dem Anpfiff sorgte ein Begriff für Spannung: „Anti-Handball“. DHB-Torhüter Andreas Wolff hatte das langsame, defensive Spiel der Österreicher vor dem EM-Start scharf kritisiert und es als „Anti-Handball“ bezeichnet.
In Deutschland löste das Diskussionen aus, während die Österreicher die Spitze gelassen nahmen – für sie ist es ein zusätzlicher Motivationsschub.
Österreichs Keeper Constantin Möstl reagierte mit klaren Worten auf Wolffs Aussage: „Aber es ist uns wirklich sch***egal! Wir lassen uns davon nicht einschüchtern.“ Ein deutliches Signal, dass die Österreicher gewillt sind, dem deutschen Team das Leben schwer zu machen.
Knifflige Vorrunde für Deutschland
Die Vorrunde in Herning ist anspruchsvoll. Neben Österreich warten der starke Gegner Serbien am Samstag und die favorisierten Spanier am Montag auf die deutsche Mannschaft.
Die ersten beiden Teams jeder Gruppe ziehen in die Hauptrunde ein, sodass schon die Auftaktspiele richtungsweisend für den weiteren Turnierverlauf sein können.
Für Deutschland geht es also nicht nur darum, den EM-Auftakt zu meistern, sondern auch ein deutliches Statement in einer schwierigen Gruppe zu setzen.
