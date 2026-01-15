Handball-EM heute live: Deutschland gegen Österreich im Free-TV, Stream & Ticker

SPORT1 15.01.2026 • 17:30 Uhr Zum Auftakt der Handball-EM 2026 trifft die deutsche Nationalmannschaft am Donnerstagabend auf Österreich. SPORT1 zeigt Ihnen, wie Sie das Vorrundenspiel live verfolgen können.

Für die deutsche Handball-Nationalmannschaft beginnt heute die EM 2026 am Abend (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) mit einem spannenden Auftaktspiel gegen Österreich im dänischen Herning. Die Handball-EM findet in Dänemark, Norwegen und Schweden statt.

Handball-EM heute im TV: So verfolgen Sie Deutschland gegen Österreich LIVE im Free-TV

Handball-EM: Österreich mit Kampfansage an Deutschland

Schon vor dem Anpfiff sorgte ein Begriff für Spannung: „Anti-Handball“. DHB-Torhüter Andreas Wolff hatte das langsame, defensive Spiel der Österreicher vor dem EM-Start scharf kritisiert und es als „Anti-Handball“ bezeichnet.

In Deutschland löste das Diskussionen aus, während die Österreicher die Spitze gelassen nahmen – für sie ist es ein zusätzlicher Motivationsschub.

Österreichs Keeper Constantin Möstl reagierte mit klaren Worten auf Wolffs Aussage: „Aber es ist uns wirklich sch***egal! Wir lassen uns davon nicht einschüchtern.“ Ein deutliches Signal, dass die Österreicher gewillt sind, dem deutschen Team das Leben schwer zu machen.

Knifflige Vorrunde für Deutschland

Die Vorrunde in Herning ist anspruchsvoll. Neben Österreich warten der starke Gegner Serbien am Samstag und die favorisierten Spanier am Montag auf die deutsche Mannschaft.

Die ersten beiden Teams jeder Gruppe ziehen in die Hauptrunde ein, sodass schon die Auftaktspiele richtungsweisend für den weiteren Turnierverlauf sein können.