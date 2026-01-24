Handball-EM heute live: Deutschland - Norwegen heute live im Free-TV, Stream und Ticker - Gislason baut erneut um

SPORT1 24.01.2026 • 18:08 Uhr Für das deutsche Team steht bei der Handball-EM das zweite Spiel in der Hauptrunde an. Mit einem Sieg gegen Norwegen wäre das Halbfinale zum Greifen nah.

Für die deutsche Nationalmannschaft steht bei der Handball-EM am Samstagabend (20.30 Uhr im LIVETICKER) das zweite Hauptrundenspiel gegen Norwegen an. Mit einem Sieg wäre das Halbfinalticket zum Greifen nah.

Für das Spiel gegen die Norweger nimmt Bundestrainer Alfred Gislason im Vergleich zum Sieg gegen Portugal nach übereinstimmenden Medienberichten eine Änderung in seinem Spieltags-Kader vor.

Demnach kehrt Jannik Kohlbacher, der gegen Portugal überraschend gestrichen wurde, zurück in den Kader. Für ihn muss Rückraumspieler Matthes Langhoff weichen. Langhoff hatte schon gegen Serbien zuschauen müssen.

Zudem bleibt erneut Rechtsaußen Mathis Häseler draußen, der auch im letzten Spiel nur die Rolle des Zuschauers inne hatte.

Handball-EM heute im TV: So verfolgen Sie Deutschland gegen Norwegen LIVE im Free-TV

TV: ZDF, Dyn

ZDF, Dyn Stream: sportstudio.de, Joyn

sportstudio.de, Joyn Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Vor dem zweiten Spieltag liegt Deutschland als einziges Team mit 4:0 Punkten an der Spitze der Todesgruppe I. Das DHB-Team hatte sich am Donnerstag mit 32:30 gegen Portugal durchgesetzt.

Norwegen, Olympiasieger Dänemark, Titelverteidiger Frankreich und Portugal stehen mit 2:2 Zählern gleichauf. Spanien ist das einzige Team ohne Punkt. Nur die beiden besten Mannschaften erreichen das Halbfinale.

„Es gibt noch so viele Szenarien, dass theoretisch alle sechs Mannschaften noch etwas erreichen können. Deswegen haben wir uns noch nicht mit den Konstellationen beschäftigt“, so Chatton.

Linksaußen Rune Dahmke gab die Marschroute vor: „Es wird wichtig sein, relativ hart und gut in die Partie zu starten, um den Norwegern auch ein bisschen Wind aus den Segeln zu nehmen.“ Norwegen hatte am Donnerstag Spanien mit 35:34 besiegt.

