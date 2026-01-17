Handball-EM heute live: Deutschland - Serbien im Free-TV, Livestream & Ticker

SPORT1 17.01.2026 • 17:30 Uhr Nach dem Auftaktsieg gegen Österreich will die deutsche Handball-Nationalmannschaft den nächsten Erfolg einfahren. Mit Serbien wartet bei der EM der nächste harte Brocken.

Ein weiterer Erfolg des DHB-Teams in der Gruppe A könnte den vorzeitigen Einzug in die Hauptrunde bedeuten. Das ist dann der Fall, wenn Spanien zuvor gegen Österreich gewinnt.

Handball-EM heute im TV: So verfolgen Sie Deutschland gegen Serbien LIVE im Free-TV

TV: ARD, Dyn

ARD, Dyn Stream: sportschau.de, Joyn

sportschau.de, Joyn Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Deutschland geht nach dem Auftaktsieg gegen Österreich mit Rückenwind in das Duell gegen Serbien. Gegen den physisch starken Gegner wird für das DHB-Team vor allem entscheidend sein, das Tempo hochzuhalten und in der Defensive wieder kompakt zu stehen.

Gegen Österreich präsentierte sich die deutsche Abwehr sehr überzeugend, dazu avancierte Andreas Wolff mit zahlreichen Paraden zum entscheidenden Faktor. Alfred Gislason adelte seinen Keeper anschließend als Matchwinner.

Handball-EM 2026: Wolff und Schluroff als Rückhalt

Neben Wolff überzeugte auch Miro Schluroff mit einer tadellosen Vorstellung und gab dem DHB-Team wichtige Impulse. Genau diese Mischung aus stabiler Defensive und starkem Torhüterspiel soll nun auch gegen Serbien den nächsten EM-Sieg ermöglichen.

Serbien steht nach dem misslungenen Start ins Turnier (27:29 gegen Spanien) bereits unter Zugzwang. Deutschland dagegen kann mit einer breiten Brust auftreten.