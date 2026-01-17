Handball-EM heute live: Deutschland - Serbien im Free-TV, Livestream & Ticker

Die deutsche Nationalmannschaft will bei der Handball-EM direkt nachlegen: Nach dem gelungenen Auftakt am Donnerstag gegen Österreich (30:27) wartet heute mit Serbien um 20:30 Uhr (im LIVETICKER) der nächste Härtetest auf die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason.
Schlägt Deutschland auch Serbien?
Ein weiterer Erfolg des DHB-Teams in der Gruppe A könnte den vorzeitigen Einzug in die Hauptrunde bedeuten. Das ist dann der Fall, wenn Spanien zuvor gegen Österreich gewinnt.
Handball-EM heute im TV: So verfolgen Sie Deutschland gegen Serbien LIVE im Free-TV
- TV: ARD, Dyn
- Stream: sportschau.de, Joyn
- Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App
Deutschland geht nach dem Auftaktsieg gegen Österreich mit Rückenwind in das Duell gegen Serbien. Gegen den physisch starken Gegner wird für das DHB-Team vor allem entscheidend sein, das Tempo hochzuhalten und in der Defensive wieder kompakt zu stehen.
Gegen Österreich präsentierte sich die deutsche Abwehr sehr überzeugend, dazu avancierte Andreas Wolff mit zahlreichen Paraden zum entscheidenden Faktor. Alfred Gislason adelte seinen Keeper anschließend als Matchwinner.
Handball-EM 2026: Wolff und Schluroff als Rückhalt
Neben Wolff überzeugte auch Miro Schluroff mit einer tadellosen Vorstellung und gab dem DHB-Team wichtige Impulse. Genau diese Mischung aus stabiler Defensive und starkem Torhüterspiel soll nun auch gegen Serbien den nächsten EM-Sieg ermöglichen.
Serbien steht nach dem misslungenen Start ins Turnier (27:29 gegen Spanien) bereits unter Zugzwang. Deutschland dagegen kann mit einer breiten Brust auftreten.
Dennoch warnte Gislason zuletzt vor der Qualität des Gegners: „Das ist eine sehr heißblütige Mannschaft. Wenn die einen Lauf bekommen, sind sie extrem schwer zu stoppen.“
