Handball-EM: Historisch! Färöer schreiben Geschichte

Felix Kunkel 18.01.2026 • 19:38 Uhr Die Färöer gewinnen zum ersten Mal ein Spiel bei einer Handball-EM. Der kleine Inselstaat zeigt vor rund 6.000 mitgereisten Fans eine Gala-Vorstellung.

Ein Abend für die Geschichtsbücher! Die Färöer haben ihren ersten Sieg bei einer Handball-EM eingefahren – und wie.

Die Auswahl des rund 54.000 Einwohner zählenden Inselstaats setzte sich am Sonntag in Oslo deutlich mit 37:24 (19:12) gegen Montenegro durch und meldete sich damit endgültig auf der großen Handball-Bühne an.

Die Färöer-Inseln sind nun die kleinste Nation (gemessen an der Einwohnerzahl), die jemals ein Spiel bei einem großen Handballturnier der Männer (WM, EM, Olympia) gewinnen konnte.

Handball-EM: Historisches „Heimspiel“ für die Färöer

Am Sonntag verwandelten rund 6.000 mitgereiste, frenetische Fans der Färinger die Arena in Oslo in ein weißes Meer, während das Team den vom früheren französischen Weltklassespieler Didier Dinart trainierten Montenegrinern kaum eine Chance ließ.

Oli Mittun vom dänischen Klub GOG brachte alle seiner zehn Wurfversuche im Tor unter, während Rechtsaußen Hakun West av Teigum von den Füchsen Berlin neun Treffer erzielte und Elias Ellefsen a Skipagötu vom THW Kiel achtmal erfolgreich war.

Als Spieler des Spiels wurde jedoch Torhüter Pauli Jacobsen ausgezeichnet, der beeindruckende 44,4 Prozent der Würfe auf sein Tor parieren konnte.

„Magischer Abend für die Färöer“

„Ein Weltklasse-Angriff und eine herausragende Torwartleistung – hinter einer sehr starken Abwehr – sorgten zusammen mit einer unglaublichen Kulisse für einen magischen Abend für die Färöer“, hieß es beim färöischen Medium portal.fo.

Bereits zum Turnierauftakt hatte das Team des kleinen Atlantik-Archipels für Aufsehen gesorgt: Gegen die Schweiz erkämpften sich die Färinger im letzten Moment ein Unentschieden, nachdem sie zwischenzeitlich schon mit sechs Toren geführt hatten.

Bei der erstmaligen EM-Teilnahme vor zwei Jahren war den Färöern sogar eine echte Sensation gelungen: Gegen den haushohen Favoriten Norwegen erkämpfte sich das Team in letzter Sekunde ein 26:26-Unentschieden – es war der erste Punktgewinn der Färinger bei einem großen Turnier.