Handball-EM: Hollywood-Star zittert bei deutscher Gala mit

Christopher Mallmann 30.01.2026 • 20:14 Uhr Während die deutschen Handballer den Einzug ins EM-Finale klarmachen, sitzt ein besonderer Gast aus Hollywood auf der Tribüne.

Hollywood-Star Mads Mikkelsen hat den Finaleinzug der deutschen Handballer bei der EM live von der Tribüne verfolgt.

Der 60 Jahre alte Schauspieler - vor allem bekannt als Gegenspieler von James Bond in „Casino Royale“ - saß unter den Zuschauern in Herning, während die deutsche Nationalmannschaft Kroatien im Halbfinale mit 31:28 besiegte.

Der gebürtige Däne Mikkelsen wirkte in über 50 Filmproduktionen mit und wurde mit zahlreichen europäischen Preisen ausgezeichnet. Neben Produktionen aus Dänemark und dem Rest Europas ist Mikkelsen auch in etlichen Filmen und Serien aus Hollywood zu sehen.

DHB-Auswahl wartet auf Finalgegner bei der EM

Nach dem ersten Halbfinale spielen auch Gastgeber Dänemark und Island in der Jyske Bank Boxen von Herning um den Einzug ins Finale (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).