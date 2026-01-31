Handball-EM: Rekord! So viel Geld winkt den deutschen Stars

Niklas Senger 31.01.2026 • 18:39 Uhr Deutschlands Handballer könnten sich im Finale der Europameisterschaft neben dem Titel auch mit einer Rekordprämie für ihre Leistungen im Turnier belohnen. Schon jetzt haben die DHB-Stars eine beachtliche Summe sicher.

430.000 Euro, so viel war Deutschlands 31:28-Sieg im EM-Halbfinale gegen Kroatien zumindest aus monetärer Sicht wert. Im Finale winkt den DHB-Stars nun sogar die Rekordsumme von 575.000 Euro, wie der Verband mitteilte, sollte man sich gegen Dänemark durchsetzen und den ersten Titel seit zehn Jahren feiern.

Die Prämienregelung verhandelte DHB-Sportvorstand Ingo Meckes mit Kapitän Johannes Golla und den Führungsspielern Andreas Wolff und Julian Köster.

Handball-EM: So viel Geld winkt den deutschen Spielern

Bei der WM im Vorjahr hatten sich die deutschen Handballer nach dem Viertelfinalsaus gegen Portugal noch mit insgesamt 50.000 Euro zufriedengeben müssen. Der Titel war damals mit einer Summe von 500.000 Euro ausgeschrieben. Beim EM-Sieg 2016 waren es sogar „nur“ 250.000 Euro.

„Man verhandelt Prämien, um sie dann auch gern auszahlen zu können“, sagte Meckes der Bild in Bezug auf die erhöhte Summe. „Beim Gespräch hat die Mannschaft auch voller Überzeugung, oder die drei Jungs, mit denen ich gesprochen habe, nämlich Golli, Andi und Julian, auch bewusst gesagt, dass sie ein cooles Team haben und was erreichen können. Und dann haben sie sich die Prämien auch verdient – dafür sind sie da. Wir freuen uns natürlich, die Prämie auszahlen zu können. Das ist ganz klar.“

Pleite gegen Serbien: Diese Prämie blieb aus

Auch Kreisläufer Golla sprach von einem offenen Austausch und einem guten Gespräch. „Aber nicht nur über Zahlen und Prämien. Wir haben auch mal die Zeit genutzt und über die Gesamtsituation gesprochen. Es war ein angenehmes Gespräch“, führte der Bundesliga-Star aus.

Der Verband profitiert von den Erfolgen der Nationalmannschaft zudem in Form von medialer Aufmerksamkeit, die im besten Fall das Interesse der Öffentlichkeit fördert und mehr Nachwuchs anzieht. Zudem berichtete die Bild von Sponsoren- und Partnerverträgen, die an Erfolge gekoppelt sind.