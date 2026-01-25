Handball-EM: Wolff-Rekord beim Bankdrücken vor Fabelleistung!

Philipp Schmidt 25.01.2026 • 13:55 Uhr Nach seiner Fabelleistung gegen Norwegen steht Deutschlands Torwart Andreas Wolff im Zentrum des Interesses. Als es über die Gründe für seine Leistung geht, wird plötzlich über die Kräfteverhältnisse beim Bankdrücken diskutiert.

„Die Arbeit der Trainer, das Videostudium und die Besprechung vorm Spiel und natürlich auch der Bankdrückrekord am Morgen.“ Als DHB-Held Andreas Wolff am Mittag nach seiner spektakulären Leistung beim EM-Erfolg gegen Norwegen (30:28) nach den Gründen gefragt wurde, wurde es launig.

Im Teamhotel in Silkeborg bezieht Wolff, der die Norweger mit 22 teils unfassbaren Paraden an den Rand der Verzweiflung brachte, ein Zimmer mit Jannik Kohlbacher. Gemeinsam stehen Einheiten im Fitnessraum auf dem Programm. „Der Rekord liegt jetzt bei 160, einmalig“, stellte Wolff klar. Damit sei er jedoch „immer noch zweitstärkster im Zimmer“.

Wolff ist für seinen Trainingsehrgeiz bekannt. Erst vor wenigen Tagen hatte der Schlussmann des THW Kiel berichtet, dass er sich körperlich topfit fühle - und noch lange nicht ans Aufhören denke. Sogar eine Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen 2032 in Brisbane hält er für möglich, Wolff wäre dann 41. Bundestrainer Alfred Gislason prognostizierte im ZDF gar: „Wenn er gesund bleibt, kann er bis 50 spielen.“

Angeführt werde das Bankdrück-Ranking von Kapitän Johannes Golla. „Gewichtsmäßig bin ich sechs Kilo vor ihm, beim Bankdrücken bin ich noch zehn Kilo hintendran“, scherzte Wolff über Golla, dessen „Wichtigkeit schwer in Worte zu fassen“ sei. „Er ist vorne unermüdlich und ackert. Hinten hält er den Laden zusammen. Er ist einfach das Herzstück der Mannschaft.“

Deutscher Star nennt Rangfolge an der Hantelbank

Auch regelmäßig im Kraftraum zu finden ist Justus Fischer. Im Ranking an der Hantelbank reihe er sich derzeit auf Platz vier hinter dem genannten Trio ein: „Die drei sind schon noch ein Ticken stärker. Golli auf die 1. Aussagen von Andy zufolge ist Kohli all-time über ihm, aktuell ist Andy wohl ein bisschen stärker, weil Kohli nicht so viel Bankdrücken macht. Von daher würde ich sagen: Golli, Andy, Kohli und meine Wenigkeit.“