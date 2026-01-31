7,96 Mio Fans! DHB stürmt ins EM-Finale – TV-Rekordquote

Newsticker
DHB-Sieg beschert ARD Rekord-Quote

Deutschland hat das Finale bei der Handball-EM 2026 erreicht. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason setzt sich im Halbfinale gegen Kroatien durch.
Deutschland hat das Finale bei der Handball-EM 2026 erreicht. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason setzt sich im Halbfinale gegen Kroatien durch.
SID
Der Einzug ins EM-Endspiel sorgt für eine Bestmarke in absoluten Zahlen. Auch der Marktanteil ist so hoch wie noch nie bei der EM.

Der Finaleinzug von Deutschlands Handballern hat für die beste TV-Quote im bisherigen EM-Verlauf gesorgt. 7,96 Millionen Zuschauer und Zuschauerinnen sahen am Freitagabend den 31:28-Sieg der Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason gegen Vizeweltmeister Kroatien in der ARD. Dies entsprach einem Marktanteil von starken 40,3 Prozent.

EM-Quoten brechen Rekorde bei ARD und ZDF

Die bisherige Bestmarke hatte ebenfalls das Erste bei der Hauptrunden-Niederlage gegen Dänemark mit 7,88 Millionen (29,1 Prozent) erzielt. Mehr als sieben Millionen Zuschauer in Summe hatte bei dieser EM zudem das Duell mit Frankreich (7,02 Millionen/34,3 Prozent) im ZDF. Weitere Highlights: In der Vorrunde gegen Spanien sahen 6,97 Millionen Menschen (27,7) zu. Ebenfalls mehr als sechs Millionen Menschen schalteten beim Hauptrundensieg gegen Norwegen mit der Glanzleistung von Andreas Wolff (6,22/25,4) ein.

Am Sonntag (18.00 Uhr/ZDF) kommt es für Gislasons Mannschaft im Endspiel um Gold zum Wiedersehen mit Dänemark.

