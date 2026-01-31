Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Handball-EM
Handball-EM
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
ERGEBNISSE
VIDEOS
Handball-EM>

Handball-EM: Dann steigt Deutschlands EM-Finale

Dann steigt Deutschlands EM-Finale

Deutschland steht nach dem Sieg gegen Kroatien im Finale der Handball-EM. SPORT1 präsentiert alle Informationen, wann und wo das Titelduell mit Dänemark stattfinden wird.
Deutschland hat das Finale bei der Handball-EM 2026 erreicht. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason setzt sich im Halbfinale gegen Kroatien durch.
SPORT1
Deutschland steht nach dem Sieg gegen Kroatien im Finale der Handball-EM. SPORT1 präsentiert alle Informationen, wann und wo das Titelduell mit Dänemark stattfinden wird.

Der deutsche Traum von Gold und dem ersten großen Titel seit zehn Jahren lebt weiter! Nach dem 31:28-Sieg im EM-Halbfinale gegen Kroatien trifft das DHB-Team im Finale auf Dänemark, das sich gegen Island durchsetzen konnte (31:28).

Das Finale findet am Sonntag (1. Februar) um 18 Uhr statt. Zuvor duellieren sich Island und Kroatien ab 15.15 Uhr im Spiel um Platz 3. Wie bislang alle deutschen Spiele, wird das Endspiel in der nationalen Arena Jyske Bank Boxen in Herning stattfinden. Damit muss die deutsche Mannschaft weiterhin keine weite Reise aus dem dänischen Silkeborg antreten.

Handball-EM: Der TV-Plan vor dem Finale

Für die TV-Zuschauer geht es wie folgt weiter: Das ZDF wird das Finale live im Free-TV übertragen. Das Spiel um Platz 3 wäre hingegen nur bei deutscher Beteiligung im TV zu sehen gewesen. So müssen Fans nun auf den vom ZDF angebotenen Livestream ausweichen.

Beide Partien werden hingegen auch auf der Streamingplattform Dyn übertragen. Der Anbieter sicherte sich die Rechte für alle Spiele der Handball-EM. SPORT1 präsentiert das Finale im Liveticker.

Handball-EM: Die Highlights der deutschen Spiele, der Halbfinals und des Finales auf SPORT1.de und in der SPORT1 App

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite