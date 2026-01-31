Handball-EM: Dann steigt Deutschlands EM-Finale

Der deutsche Traum von Gold und dem ersten großen Titel seit zehn Jahren lebt weiter! Nach dem 31:28-Sieg im EM-Halbfinale gegen Kroatien trifft das DHB-Team im Finale auf Dänemark, das sich gegen Island durchsetzen konnte (31:28).
Dann steigt Deutschlands EM-Finale
Das Finale findet am Sonntag (1. Februar) um 18 Uhr statt. Zuvor duellieren sich Island und Kroatien ab 15.15 Uhr im Spiel um Platz 3. Wie bislang alle deutschen Spiele, wird das Endspiel in der nationalen Arena Jyske Bank Boxen in Herning stattfinden. Damit muss die deutsche Mannschaft weiterhin keine weite Reise aus dem dänischen Silkeborg antreten.
Handball-EM: Der TV-Plan vor dem Finale
Für die TV-Zuschauer geht es wie folgt weiter: Das ZDF wird das Finale live im Free-TV übertragen. Das Spiel um Platz 3 wäre hingegen nur bei deutscher Beteiligung im TV zu sehen gewesen. So müssen Fans nun auf den vom ZDF angebotenen Livestream ausweichen.
Beide Partien werden hingegen auch auf der Streamingplattform Dyn übertragen. Der Anbieter sicherte sich die Rechte für alle Spiele der Handball-EM. SPORT1 präsentiert das Finale im Liveticker.
Handball-EM: Die Highlights der deutschen Spiele, der Halbfinals und des Finales auf SPORT1.de und in der SPORT1 App