Handball-EM: Dann steigt Deutschlands EM-Finale

SPORT1 31.01.2026 • 08:30 Uhr Deutschland steht nach dem Sieg gegen Kroatien im Finale der Handball-EM. SPORT1 präsentiert alle Informationen, wann und wo das Titelduell mit Dänemark stattfinden wird.

Das Finale findet am Sonntag (1. Februar) um 18 Uhr statt. Zuvor duellieren sich Island und Kroatien ab 15.15 Uhr im Spiel um Platz 3. Wie bislang alle deutschen Spiele, wird das Endspiel in der nationalen Arena Jyske Bank Boxen in Herning stattfinden. Damit muss die deutsche Mannschaft weiterhin keine weite Reise aus dem dänischen Silkeborg antreten.

Handball-EM: Der TV-Plan vor dem Finale

Für die TV-Zuschauer geht es wie folgt weiter: Das ZDF wird das Finale live im Free-TV übertragen. Das Spiel um Platz 3 wäre hingegen nur bei deutscher Beteiligung im TV zu sehen gewesen. So müssen Fans nun auf den vom ZDF angebotenen Livestream ausweichen.