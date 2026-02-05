Handball-Europameister verkündet Rücktritt

Moritz Pleßmann 05.02.2026 • 18:39 Uhr Mads Mensah Larsen beendet seine Karriere in der dänischen Handball-Nationalmannschaft. Der 34-Jährige feiert einen goldenen Abschied.

Oft wird gesagt, man soll dann aufhören, wenn es am schönsten ist. Das dachte sich wohl auch der dänische Handballer Mads Mensah Larsen, der - wie der dänische Verband und er selbst verkündeten - nach dem Erfolg bei der Handball-EM nun seine Karriere in der Nationalmannschaft beendet hat.

Via Instagram meldete sich der 34-Jährige zu Wort. „Es war das größte Privileg meiner Karriere, Teil der Nationalmannschaft zu sein, und ich bin stolz darauf, dazu beigetragen zu haben, sie von einer der besten Mannschaften der Welt zur besten Mannschaft zu machen.“

Dazu postete er viele Erinnerungen an seine Zeit mit der Nationalmannschaft. „Ich wünschte, es würde nie enden, aber man muss aufhören, solange es noch gut läuft – und das hier ist das Beste, was ich je erlebt habe", schrieb Mensah Larsen.

Handball: Sechs große Titel für Mensah

Der Rechtshänder debütierte am 17. Juni 2011 gegen Brasilien in der Nationalmannschaft, das gewonnene EM-Finale gegen Deutschland markierte seinen 225. Einsatz im Trikot der Rot-Weißen. Damit belegt er Platz elf der Ewigen Bestenliste, insgesamt erzielte der Rückraumspieler 341 Tore.

In seiner Vita stehen zudem insgesamt sechs Goldmedaillen bei großen Turnieren. Neben dem EM-Titel ist er viermaliger Weltmeister (2019-2025) und wurde 2016 in Rio Olympiasieger.

„Ich habe jedes Mal, wenn ich mit der Nationalmannschaft unterwegs war, alles gegeben, was ich hatte. Jetzt ist es an der Zeit, den Staffelstab weiterzugeben. Der EM-Titel war der perfekte Abschluss meiner Reise“, wird Mensah Larsen auf der Verbandsseite zitiert.

Trainer und Mitspieler melden sich nach Abschied zu Wort

Trainer Nikolaj Jacobsen fand zum Abschied ausschließlich lobende Worte für seinen Ex-Schützling: „Er war während meiner gesamten Zeit als Nationaltrainer einer der Grundpfeiler der Mannschaft. Es ist ein großer Verlust für uns alle, dass Mads nicht mehr Teil der Nationalmannschaft sein wird.“

Unter seinem Abschiedspost meldeten sich zahlreiche ehemalige Mitspieler zu Wort. „Du hast für die Nationalmannschaft viel mehr bedeutet, als du dir jemals erträumen konntest. Du hast so viel erlebt, und ich bin froh, dass ich vieles davon mit dir teilen durfte“, schrieb etwa Lasse Svan.

Welthandballer und MVP der EM, Mathias Gidsel, kommentierte: „Danke für die Erlebnisse auf dem Platz“. Auch Rasmus Lauge bedankte sich herzlich bei Mensah.