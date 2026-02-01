Handball-EM: Rote Karte! Früher Final-Schock für Deutschland

Felix Kunkel 01.02.2026 • 18:35 Uhr Die deutschen Handballer müssen im EM-Finale gegen Dänemark eine frühe Rote Karte verkraften. Abwehrspezialist Tom Kiesler wird für eine Aktion gegen Mathias Gidsel bestraft.

Früher Rückschlag für die deutschen Handballer: Im EM-Finale gegen Dänemark (JETZT im LIVETICKER) hat Tom Kiesler bereits in der ersten Halbzeit die Rote Karte gesehen.

In der 14. Minute, beim Stand von 7:8 aus deutscher Sicht, ging Dänemarks Superstar Mathias Gidsel nach einem Kontakt mit Kiesler zu Boden. Die Schiedsrichter überprüften die Szene per Videobeweis – und schickten den deutschen Abwehrspezialisten anschließend vom Feld.

Wegen gefährlichen Spiels und des Gesichtstreffers gegen Gidsel sah Kiesler, der in den vergangenen beiden Spielen wegen eines Magen-Darm-Infekts gefehlt hatte, die Rote Karte.

Handball-EM: Experten bewerten deutschen Platzverweis

Handball-Legende Stefan Kretzschmar bewertete die Abwehraktion von Kiesler wie die Referees. „Das ist Rot!“, rief der Ex-Nationalspieler bei Dyn, noch bevor die Schiedsrichter ihre Entscheidung verkündet hatten.

Pascal Hens hatte zunächst eine andere Meinung als sein ehemaliger Mitspieler: „Ach, hör doch auf. Das ist keine Rote Karte“, meckerte der frühere Rückraumspieler.

Nach Ansicht der Wiederholung der Szene erkannte allerdings auch er an, dass Rot durchaus die richtige Entscheidung gewesen sei. „Aufs Ohr gekloppt hat er ihm“, meinte Hens.