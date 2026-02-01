Handball-EM heute live: Finale Deutschland - Dänemark im Free-TV, Livestream & Ticker - Gute Nachrichten vor dem Finale?

SPORT1 01.02.2026 • 15:58 Uhr Im EM-Finale greift Deutschland gegen Dänemark nach der Goldmedaille. Vor dem Finale gibt es auf der deutschen Seite offenbar gute Nachrichten.

Deutschland greift bei der Handball-EM nach Gold. Nur noch ein Sieg im Finale der Europameisterschaft gegen Dänemark (ab 18 Uhr im LIVETICKER) trennt Deutschland vom ganz großen Coup.

Im Endspiel gegen den Gastgeber kann Bundestrainer Alfred Gislason offenbar wieder auf Abwehrspezialist Tom Kiesler Tom Kiesler zurückgreifen. Wie die Bild berichtet, gehört der 24-Jährige zum DHB-Aufgebot, während Linksaußen Rune Dahmke und Rechtsaußen Mathis Häseler auf der Tribüne Platz nehmen sollen.

Handball-EM heute im Free-TV: So verfolgen Sie Deutschland gegen Dänemark LIVE

TV: ZDF, DYN

ZDF, DYN Stream: sportstudio.de, Joyn

sportstudio.de, Joyn Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Gislason hat 18 Spieler mit zur Europameisterschaft genommen und kann aus diesem Aufgebot für jedes Spiel maximal 16 Spieler nominieren.

Kiesler hatte sowohl das letzte Hauptrundenspiel gegen Frankreich (38:34) als auch das Halbfinale gegen Kroatien (31:28) nach einem Magen-Darm-Infekt verpasst. Den Informationen der Bild zufolge stehen mit Lukas Zerbe und Lukas Mertens zwei Außenspieler im deutschen Kader für das Finale.

Handball-EM: Schwere Aufgabe für Deutschland

Die Aufgabe für das Team von Alfred Gislason könnte kaum schwerer sein. Im Finale wartet mit Dänemark nicht nur der Gastgeber, sondern eben auch der Olympiasieger von 2024 und das Team, das viermal in Folge den WM-Titel gewann.

Bei den Olympischen Spielen in Paris machte das deutsche Team selbst die Erfahrung, wie schmerzhaft ein Final-Duell mit den übermächtigen Dänen sein kann. Damals ging man mit 26:39 unter.

Auch bei der laufenden EM traf Deutschland bereits auf den Gastgeber. Bei der 26:31-Niederlage agierte man lange auf Augenhöhe. Im EM-Finale hofft man jetzt, das Spiel komplett auf die eigene Seite zu drehen.

Hoffnung machen dürfte, dass sich das Team von Alfred Gislason von Spiel zu Spiel steigerte. Speziell im Gruppenfinale gegen Frankreich, aber auch im Halbfinale gegen Kroatien wusste Deutschland zu begeistern.

Ein Faustpfand im Halbfinale gegen Kroatien war die unglaublich starke Abwehr. Zudem kann Deutschland auf den wohl bisher besten Torhüter des Turniers, Andreas Wolff, bauen.

Dänemark mit großen Personalsorgen

Der Gegner Dänemark geht mit großen Sorgen, speziell in der Abwehr, ins Finale. Denn auch hinter dem Einsatz des dänischen Abwehr-Bosses Simon Hald steht ein großes Fragezeichen.

Beim 31:28-Sieg im Halbfinale gegen Island mussten die Dänen die gesamte zweite Halbzeit ohne Hald absolvieren. Der ehemalige Flensburger hatte in der 22. Minute bei einem Abwehrversuch den Arm seines Gegenspielers Ellidi Vidarsson an den Kopf bekommen. Hald spielte zwar bis zur Pause weiter, fehlte nach dem Wiederbeginn aber auf der Platte und verschwand beim Stand von 20:19 in der Kabine.

Anschließend musste Hald sogar ins Krankenhaus, in dem er auch noch am Samstag, dem Tag vor dem Finale, lag.