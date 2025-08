"Erschlichen und geschwindelt!" Wut wegen Handball-Chaos

Mit Blick auf das finanzielle Chaos bei der HB Ludwigsburg hielt Herbert Müller seine Meinung nicht zurück. „Sie sollten die Titel zurückgeben müssen“, forderte der Trainer des Liga-Konkurrenten Thüringer HC in aller Deutlichkeit im Gespräch mit der Thüringer Allgemeinen . Wirtschaftlich habe sich Ludwigsburg „die letzten zwei Meisterschaften erschlichen und geschwindelt. Das muss man klar sagen.“

Am Montagabend hatte der insolvente Bundesliga-Klub über die fehlende wirtschaftliche Grundlage informiert, die laufenden Verträge mit den Spielerinnen können nicht erfüllt werden. Nach dem weitgehenden Rückzug des Hauptsponsors Olymp steht der Verein vor dem sportlichen Ausverkauf, zahlreiche Nationalspielerinnen wie Xenia Smits ausgerechnet im Jahr der Heim-WM vor einer ungewissen Zukunft. Ob und mit welcher Mannschaft Ludwigsburg in die bevorstehende Saison geht? Offen.

Er könne sich „nicht vorstellen, dass sie in der Liga bleiben“, sagte Müller - und schoss weiter gegen den Meister der vergangenen vier Spielzeiten. „Diese inzwischen kolportierten schon zwei oder drei Millionen Euro Schulden kommen nicht von ungefähr. Sie haben damals die Preisstruktur der Liga kaputt gemacht.“ Die Liga kündigte an, die Lizenzvergabe an Ludwigsburg nochmals zu überprüfen.