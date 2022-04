Handball: Flensburg-Coach Machulla über Abgänge, Transfers und Bundesliga-Änderungen

Machulla: Das ist nun einmal im Leistungssport so. Es gibt keine Garantie. Und was es im Leistungssport auch nicht mehr gibt, ist Dankbarkeit. Da können wir uns auch alle von verabschieden. Ich finde es immer gut, wenn sich Leute engagieren und Visionen haben. Und wenn man in Kolstad sagt, wir wollen in fünf, sechs Jahren die Champions League gewinnen, ist das ein sehr anspruchsvolles Ziel. Die anderen Mannschaften müssen noch härter arbeiten, noch besser scouten und ihren Job noch besser machen. Eins ist aber auch klar - und das zeigt die Historie: Nur alleine mit Geld gewinnt man keine Titel. Und was noch ein Punkt ist: Am Ende können auch nur 15, 16 Spieler in Kolstad, Aalborg oder woanders spielen. Also gibt es noch genug andere, die übrig bleiben.