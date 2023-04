Handball-Hammer! Flensburg stellt Trainer Machulla frei

Glandorf: „Maik hat bei der SG eine Ära geprägt“

Flensburg verlor im DHB-Pokal und der European League

Zuletzt waren die Flensburger allerdings im Halbfinale des DHB-Pokal ausgeschieden und hatten das Final Four in der European League, das in dieser Saison in Flensburg stattfindet, verpasst.