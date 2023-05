Handball: Die Bundesliga bekommt offenbar einen neuen Trainer-Jungstar

Der 36 Jahre alte Däne gilt als Senkrechtstarter der Trainerszene, er führte Gudme in der vergangenen Saison zum Meistertitel und 2019 sowie in diesem Jahr zum Pokalsieg.

Zuletzt waren die Flensburger allerdings im Halbfinale des DHB-Pokals ausgeschieden und hatten das Final Four in der European League, das in dieser Saison in Flensburg stattfindet, verpasst.