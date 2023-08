SG Flensburg-Handewitt: Das spannendste Projekt der Handball-Bundesliga

Weil die Handball-Saison nach langer Sommerpause wieder Fahrt aufnimmt, richten sich viele Blicke gespannt in den hohen Norden. Nicht aber zum großen THW Kiel, sondern auf die SG Flensburg-Handewitt.

Der Verein steckt vor dem Auftakt am Donnerstag um 19 Uhr gegen den HSV Hamburg in einer grundlegenden Renovierung und startet nun das spannendste Projekt der Bundesliga. Schließlich hat sich die SG hohe Ziele gesetzt und einen ambitionierten Fünfjahresplan aufgestellt: „Ganz klar, wir wollen in der Champions League spielen und die Champions League gewinnen“, erklärte der neue Sportliche Leiter Ljubomir Vranjes kürzlich auf einer Pressekonferenz.