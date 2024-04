Doping-Knall: "Es ist nicht so weit hergeholt!" Dopingexperte Sörgel über Crystal-Meth-Fall Portner

Es war ein Schock für den SC Magdeburg und ein Beben im deutschen Handball! Wie die Nationale Anti Doping Agentur (NADA) dem SID am Donnerstag bestätigte, wurde Nikola Portner, Torwart des Handball-Bundesligisten, positiv auf Methamphetamin, umgangssprachlich auch Crystal Meth genannt, getestet. Bisher seien dem Verein jedoch nur „sehr wenige Details“ zu dem positiven Dopingtest bekannt.

Portner selbst, der von Magdeburg vorübergehend suspendiert wurde, zeigte sich geschockt und versicherte, „immer im Sinne der Werte des Sports“ gehandelt zu haben. Dopingexperte Prof. Dr. Fritz Sörgel ordnet für SPORT1 die Wirkung von Methamphetamin und mögliche Gründe für die Einnahme im Leistungssport ein.

Sörgel: „Methamphetamin erhöht die Reaktionsgeschwindigkeit“

Prof. Dr. Fritz Sörgel über ...

... die Wirkung von Methamphetamin: „Metamphetamin hat im Prinzip zwei Wirkungen: Eine physische, also eine Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit, aber auch eine psychische Wirkung. Es erhöht die Reaktionsgeschwindigkeit, was für einen Handballtorwart natürlich schon interessant ist, wenn er die Hand oder den Fuß eine Zehntelsekunde schneller ausstrecken kann. Deswegen ist es nicht so weit hergeholt, dass auch Handballtorhüter zu Dopingmitteln greifen. Bei den Dopingfällen der letzten Jahre im Spitzensport gab es aber eigentlich wenige Amphetamin-Fälle.“

„Die Einnahme ist für einen Torwart gut begründbar. Für einen Feldspieler würde das aus meiner Sicht nicht infrage kommen. Meine Hypothese ist: Wenn jemand Crystal Meth einnimmt, dann tut er das, um die Reaktionsgeschwindigkeit um die entscheidenden ein oder zwei Zehntel zu verbessern. Die Leistungsstärke ist im Hochleistungssport so eng beieinander, dass man mit einer kleinen Leistungssteigerung schon einen Unterschied machen kann.“

... über Zeitpunkt der Einnahme und Wirkung: „Der optimale Zeitpunkt für die Einnahme mit Blick auf die beste Leistungssteigerung wäre etwa eine bis anderthalb Stunden vor Spielbeginn, da jedes Arzneimittel eine gewisse Zeit braucht, bis es komplett ins Blut gelangt. Bei diesem Zeitfenster sollte es dann hinkommen, dass man die maximale Wirkung dann hat, wenn man sie braucht.“

... die Info des SC Magdeburgs, dass die Konzentration der Substanz wohl sehr niedrig gewesen sei: „Vielleicht hat er es schon ein oder anderthalb Tage vorher eingenommen. Der Körper baut es so ab, dass die Konzentration nach dem Spiel durchaus niedrig sein kann. Man wird die Verteidigungslinie an der Höhe der Konzentration orientieren und so versuchen, die Strafe niedrig zu halten.“

Vier-Jahres-Sperre für Portner?

... eine mögliche Strafminderung: „Angenommen, das Spiel war am Sonntag und er hat die Substanz am Donnerstag oder Freitag davor eingenommen, dann kann der Wert durchaus so niedrig sein, dass er argumentieren kann, dass er die Substanz nicht zur Leistungssteigerung eingesetzt hat. Es hat einige Fälle in letzter Zeit gegeben, wo der CAS (der internationale Sportgerichtshof) solche Dinge berücksichtigt hat. Ob es die große Vier-Jahres-Sperre wird, ist unsicher, wenn man diese übliche Argumentationslinie anwendet, dass die Konzentration gering war.“

... die B-Probe (und die Frage, wie schnell diese geprüft werden kann): „Es muss erst noch die B-Probe gemacht werden, aber es gibt praktisch kaum Fälle, wo die B-Probe die A-Probe nicht bestätigt hat. (…) Die B-Probe kann sehr schnell gemacht werden. Je nachdem, wie die Anwälte agieren, dauert es vielleicht nur zwei Wochen.“