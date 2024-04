Nach Wirbel um Knorr-Abgang: Finanz-Beben bei den Löwen

Es sind gerade keine guten Zeiten für die Rhein-Neckar Löwen. In der Tabelle der HBL sind sie ins graue Mittelmaß abgerutscht, Topstar Juri Knorr steht vor dem Absprung und nun musste Geschäftsführerin Jennifer Kettemann auch noch „erhebliche Unregelmäßigkeiten“ bei Finanzen und Vertrieb einräumen.

In einem Vereinsinterview am Dienstag erklärte sie, es habe „nicht nur schlichte Fehler, das kann überall vorkommen, sondern Täuschungen und unwahre Darstellungen in unseren Büchern“ gegeben.