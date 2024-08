Beben beim HSV Hamburg: "Ein Zwangsabstieg wäre katastrophal gewesen"

Nach dem Rücktritt von Martin Schwalb und zwei weiteren Bossen startet der HSV Hamburg mit einem neuen Präsidium in die Saison. Bei SPORT1 äußert sich Schwalb nun zu den Gründen seines Rückzugs.

Nach dem Rücktritt von Martin Schwalb und zwei weiteren Bossen startet der HSV Hamburg mit einem neuen Präsidium in die Saison. Bei SPORT1 äußert sich Schwalb nun zu den Gründen seines Rückzugs.

In der Chefetage beim Handball Sport Verein Hamburg (HSVH) steht ein Umbruch an. Präsident Marc Evermann, Vizepräsident Martin Schwalb und Schatzmeister Stephan Harzer haben nach acht Jahren ihre Ämter niedergelegt. Im neuen Präsidium sitzt unter anderem Handball-Weltmeister Johannes „Jogi“ Bitter , der auch weiterhin als Spieler dem Kader angehören wird.

Das scheidende Trio hatte den Verein, der 2016 kurz vor der Insolvenz stand, wieder stabilisiert und von der 3. Liga zurück in die Handball-Bundesliga geführt. Schwalb, der zuvor als Trainer große Erfolge mit dem HSV Handball gefeiert hatte, spielte eine zentrale Rolle bei diesem Wiederaufbau.

Unter seiner Führung als Trainer hatte der Verein 2013 die Champions League, 2011 die deutsche Meisterschaft und zweimal den DHB-Pokal gewonnen. 2016 kehrte er als Vizepräsident in den Verein zurück, um diesen ehrenamtlich vor der Insolvenz zu bewahren und wieder nach oben zu führen.

Schwalb: „Die ganze Situation war ein bisschen angespannt“

Dabei gab er auch zu, dass die Zitterpartie der vergangenen Wochen und Monaten um die Lizenzvergabe für die kommende Bundesliga-Saison nicht ganz spurlos am Verein vorübergegangen sind.

„Die ganze Situation war ein bisschen angespannt, das wissen wir natürlich auch“, sagte er. „Aber da gibt es Spezialisten, die sich darum kümmern. Ich war in die Lizenzabwicklung überhaupt nicht involviert, dafür braucht man Fachwissen, das eher beim Geschäftsführer liegt.“

Schwalb: „Viel Zeit, Engagement, Hingabe und Herz investiert“

In einer noch schwierigeren Situation hatte sich der Verein vor acht Jahren befunden. Schwalb betonte, dass das Hauptziel damals gewesen sei, den Verein zu retten und auf eine solide Jugendarbeit zu setzen, die sich ausgezahlt habe: „Ich habe viel Zeit, Engagement, Hingabe und Herz investiert, um den Verein aufzubauen. Unser Ziel war es damals, den Verein zu retten, nicht unbedingt in die Bundesliga zu kommen. Wir wollten einfach einen guten Job machen. Wir haben auf eine gute Jugendarbeit gesetzt, und das hat sich ausgezahlt.“

Er unterstrich die Bedeutung des Teams in dieser Zeit: „Zum Wohl des HSV haben wir das jetzt gemeinsam beschlossen. Wir glauben, wir haben aus einer Situation, in der keiner gedacht hat, dass man wieder in der Bundesliga spielt, etwas Besonderes geschaffen.“