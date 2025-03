Handball-Bundesliga: MT Melsungen - THW Kiel LIVE im TV, Stream & Ticker

In der Handball-Bundesliga beginnt die heiße Phase der Saison. Im Spitzenspiel zwischen Melsungen und Kiel geht es um den Anschluss an die Tabellenspitze.

Spitzenduell in der Handball-Bundesliga: Am Samstag ( ab 16 Uhr im LIVETICKER ) treffen die MT Melsungen und der THW Kiel aufeinander.

Die Gastgeber aus Melsungen sind mit 36:10-Punkten aktuell 3. der Tabelle, dicht gefolgt von Rekordmeister aus Kiel (4., 34:12). An der Spitze steht aktuell Hannover , dahinter liegen die Füchse Berlin - es bahnt sich ein spannender Kampf um die Meisterschaft an.

Ausgeglichene Bilanz in der Saison

In der laufenden Saison trafen die beiden Mannschaften bisher zweimal aufeinander. Vor gut drei Wochen gewannen die Kieler in der European League. Das Duell in der Hauptrunde ging deutlich mit 35:24 an das Team von Filip Jicha.