Ein deutscher Handball-Rekord, von dem kaum jemand etwas mitbekam

Diese historische Leistung ist im Jubel um die erstmalige Meisterschaft der Füchse Berlin in der Handball-Bundesliga etwas untergegangen: Marko Grgic krönte sich mit sensationellen 301 Toren zum Torschützenkönig der Saison.

Der Rückraumspieler des ThSV Eisenach ist erst der zweite Spieler der HBL, der in einer Spielzeit mehr als 300 Tore erzielt hat. Vor ihm schaffte das nur der Südkoreaner Kyung-shin Yoon in der Saison 2000/01. In dem Jahr wurde der Spieler des VfL Gummersbach auch zum Welthandballer gekürt.