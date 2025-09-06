Newsticker
Gefeuerter Meistertrainer bricht sein Schweigen!

Füchse-Knall: Ex-Trainer reagiert

Nachdem die Füchse Berlin sowohl Sportvorstand Stefan Kretzschmar als auch Jaron Siewert entlassen hatten, hat sich der Meistertrainer nun zu Wort gemeldet.
© IMAGO/Jan Huebner
Daniel Höhn
Der Knall bei den Füchsen Berlin hallt immer noch nach. Nun hat sich Meistertrainer Jaron Siewert nach seinem überraschenden Aus erstmals zu Wort gemeldet.

„Die vergangenen 24 Stunden waren für mich und meine Familie nicht leicht. Die Enttäuschung und der Schmerz über die Entscheidung meiner Freistellung sind riesig und kaum in Worte zu fassen“, schrieb Siewert bei Instagram: „Daher bitte ich euch zu respektieren, dass ich noch Zeit benötige, um die richtigen Worte zu finden.“

Siewert fuhr fort: „Trotzdem möchte ich mich schon jetzt für eure vielen Nachrichten bedanken. Bis bald! Euer Jaron.“

Kretzschmar-Knall löst Beben bei den Füchsen aus

Der deutsche Handball-Meister Füchse Berlin hatte sich am Donnerstag von Sportvorstand Stefan Kretzschmar und Siewert getrennt.

Zuvor hatte Kretzschmar aufgrund von Differenzen mit Geschäftsführer Bob Hanning seinen Rücktritt zum Vertragsende im Juni 2026 angekündigt. Auch Siewerts Vertrag wäre am Saisonende ausgelaufen.

