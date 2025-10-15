Kretzschmar tauchte nach Aus ab: "Meine Kinder haben sich Sorgen gemacht"

Johannes Vehren 15.10.2025 • 19:52 Uhr Sportvorstand Stefan Kretzschmar und Trainer Jaron Siewert werden plötzlich von den Füchsen Berlin entlassen. Kretzschmar spricht emotional über die Zeit danach.

Die Freistellung von Trainer Jaron Siewert und Sportvorstand Stefan Kretzschmar bei den Füchsen Berlin im September war ein Paukenschlag in der Handball-Welt. In einem Interview hat Kretzschmar nun auf die aufreibende Zeit zurückgeblickt.

„Nicht einmal zu meinem 50. Geburtstag habe ich so viele Anrufe und WhatsApps bekommen. Auch von Kollegen, also Managern, Trainern aus dem Handball-Business. Viele wollten wissen, wie es denn überhaupt dazu gekommen ist und wie es mir geht“, erklärte der Ex-Sportvorstand im Gespräch mit der Sport Bild.

So verarbeitete Kretzschmar das Füchse-Aus

Kretzschmar betonte, dass der Abschied nicht sein Wunsch gewesen sei, weshalb er „nicht so ohne Weiteres einen Haken“ dran machen könnte. „Da sitzt du die erste Woche zu Hause und musst damit erstmal klarkommen“, berichtete der 46-Jährige.

Inzwischen habe er ein bisschen Abstand gewinnen können, aber er würde immer noch emotional auf die Füchse blicken, so Kretzschmar.

„Am Ende ist jeder irgendwie ersetzbar“

„Das wird wahrscheinlich auch immer so bleiben nach unserer gemeinsamen Geschichte. Diese Meisterschaft wird uns für immer verbinden“, meinte der Ex-Profi, der für den Streamingdienst Dyn als Experte im Einsatz ist.

Kretzschmar fügte hinzu: „Aber es ist okay. Ich realisiere, dass es für alle weitergeht. Für die Spieler, für den Klub, für die Vereinsführung. Und auch für mich. Am Ende ist jeder irgendwie ersetzbar. Es sollte so sein, dass keiner größer ist als der Verein.“

Familie gab Kretzschmar großen Halt

Kretzschmar verriet, dass bei ihm keine Tränen geflossen seien, nachdem er freigestellt wurde, aber „natürlich war ich im ersten Moment auch mal sauer, enttäuscht und hatte wenig Verständnis für diese Entscheidung mit sofortiger Wirkung. Aber es war nicht so, dass ich emotional keinen Halt mehr gefunden habe.“

Der 46-Jährige schilderte, dass ihm seine Frau in dieser Zeit sehr geholfen habe: „Sie hat alles, was da kam, erst einmal auf- und abgefangen.“

Kurz nach dem Paukenschlag sei Kretzschmar nach Mallorca geflogen, um räumlichen Abstand zu gewinnen.