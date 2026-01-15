Superstar-Transfer: Vielsagende Kretzschmar-Aussagen!

Felix Kunkel 15.01.2026 • 19:27 Uhr Seit September ist Stefan Kretzschmar nicht mehr Sportchef der Füchse Berlin. Jetzt bezieht der 52-Jährige Stellung zum Transfer von Weltstar Dika Mem, an dem er wohl einen gehörigen Anteil hatte.

Mit dem bevorstehenden Wechsel von Dika Mem im Sommer 2027 zu den Füchsen Berlin kommt ein weiterer Weltstar in die Handball-Bundesliga. Nun hat Ex-Sportvorstand Stefan Kretzschmar Details zum Transfer des Franzosen verraten und dabei seine genaue Beteiligung am Deal offen gelassen.

„Ich habe die Pressemitteilung der Füchse Berlin zur Kenntnis genommen“, sagte Kretzschmar zunächst nüchtern im Dyn-Podcast „Harzblut“ zum Wechsel von Mem, der am vergangenen Freitag offiziell bestätigt wurde.

Daraufhin entgegnete Ex-Nationalspieler Michael Kraus: „Du hast das Ding doch eingetütet, Kretzsche!“

Kretzschmar äußert sich zum Transfer von Dika Mem

Zu seiner eigenen Rolle wollte sich Kretzschmar aber nicht genau äußern. Stattdessen sagte er: „Dika Mem zu den Füchsen – wie geil! Erst 2027, aber dann hat Berlin ein ordentliches Brett zusammen mit Gidsel, Pytlick und Mem.“

Der 52-Jährige führte aus: „Ich will die Kommunikation des Transfers gar nicht so kommentieren. Einfach nur: Wir freuen uns alle einfach darauf.“

Dann wurde Kretzschmar doch etwas konkreter: „Natürlich entscheidet jemand wie Dika Mem so was nicht in drei Monaten, das dauert bei einem Spieler dieser Kategorie schon länger. Ich weiß, als die ersten Gerüchte im Oktober aufkamen – Dika Mem nach Berlin –, sprangen dann auch andere Vereine auf den Zug auf und haben versucht, Dika Mem von ihrem Verein zu überzeugen.“

„Da war es dann aber schon zu spät“

Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld hakte nach, wer Mem letztlich von den Füchsen überzeugt habe. Kretzschmar lachte und antwortete: „Das werde ich dir nicht sagen.“

Und weiter: „Ich weiß, dass es dann einige probiert haben. Da war es dann aber schon zu spät und er hat sich für die Füchse entschieden.“

Kretzschmar war am 4. September als Sportvorstand der Füchse Berlin freigestellt worden. Kurz nach der jüngst erfolgten Bekanntgabe des Mem-Transfers sorgte er mit einem Foto auf Instagram für Aufsehen: Darauf zu sehen sind er und der Superstar in der Trainingshalle der Füchse.