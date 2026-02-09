Flensburg reagiert auf Jörgensen-Aus

SID 09.02.2026 • 10:41 Uhr Lukas Jörgensen wird nicht mehr für die SG Flensburg-Handewitt spielen können. Der Topklub holt Ersatz.

Die SG Flensburg-Handewitt hat auf den verletzungsbedingten Ausfall von Lukas Jörgensen reagiert und den bosnischen Nationalspieler Adin Faljic verpflichtet.

Der 25 Jahre alte Kreisläufer kommt vom kroatischen Champions-League-Teilnehmer RK Zagreb an die Förde und unterschrieb bis zum Saisonende.

Jörgensen erleidet Kreuzbandriss bei der Handball-EM

„Der Ausfall von Lukas Jörgensen hat uns gezwungen, kurzfristig zu reagieren. Mit Adin Faljic bekommen wir einen international erfahrenen Kreisläufer, der das Spiel auf dieser Position kennt und sofort helfen kann“, sagte Geschäftsführer Holger Glandorf: „Er bringt körperliche Präsenz, Stabilität in der Abwehr und Erfahrung aus der Champions League mit – genau das, was wir jetzt brauchen.“