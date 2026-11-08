Handball: Deutschland – Slowakei heute live im TV, Stream, Ticker

Deutschland trifft in der EM-Qualifikation auf die Slowakei. SPORT zeigt, wie sie das Handball-Duell live verfolgen können.

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft gastiert am Sonntagabend in Prešov und will gegen die Slowakei den zweiten Sieg im zweiten Qualifikationsspiel einfahren. Anwurf in der Tatran Handball Arena ist um 18.00 Uhr.

Sportlich geht die Auswahl von Bundestrainer Alfred Gislason als Favorit in die Begegnung. Nach dem zunächst durchwachsenen, aber am Ende überzeugenden Auftritt gegen Belgien soll in Prešov der nächste Schritt Richtung EM 2028 folgen. Gleichzeitig dient die Partie als wichtiger Härtetest mit Blick auf die Heim-WM 2027.

Handball heute live: Deutschland – Slowakei LIVE im TV, Stream, Teaser:

Nach dem klaren 42:32 zum Auftakt gegen Belgien wartet am Sonntag die erste Auswärtsaufgabe. Für die DHB-Auswahl geht es dabei nicht nur um die nächsten Punkte in der EM-Qualifikation.

Bundestrainer Alfred Gislason nutzt die Partien auch, um mit Blick auf die Heim-WM im Januar 2027 weitere Abläufe einzustudieren und dem zuletzt verjüngten Kader zusätzliche Spielpraxis auf internationalem Niveau zu geben.

Die Slowaken stehen nach der Auftaktniederlage gegen Italien bereits unter Druck und benötigen im Kampf um die EM-Teilnahme dringend ein Erfolgserlebnis.