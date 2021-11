DHB-Team: Johannes Golla tritt in Fußstapfen von Uwe Gensheimer

Der Profi der SG Flensburg-Handewitt, der in seinen bisherigen 31 Länderspielen 84 Tore erzielte, tritt in riesige Fußstapfen. Vorgänger Gensheimer war in den vergangenen Jahren hierzulande nicht weniger als das Gesicht der gesamten Sportart - bis er seine Laufbahn im DHB-Dress nach den Olympischen Spielen in Tokio nach knapp 16 Jahren beendete.