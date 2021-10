Handball: Christian Schwarzer über Hanning, HBL, DHB-Team, Heinevetter & Gensheimer-Nachfolge

Schwarzer: Bei Magdeburg konnte man das schon ein bisschen erahnen. Bennet Wiegert hatte ja vor der Saison schon gesagt, er möchte näher an die beiden Großen mit Kiel und Flensburg heranrücken. Im Moment machen sie es wirklich gut. Wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, sind aber auch Berlin und Magdeburg die beiden Mannschaften mit den wenigsten Kranken und Verletzten. In Flensburg herrscht dagegen schon wieder ein wahnsinniges Verletzungspech. In Kiel fallen Sagosen, Weinhold und Dahmke aus. So etwas zu kompensieren, ist auch für eine absolute Top-Mannschaft schwierig, gerade auch mit dem Programm mit Champions League, Bundesliga und Pokal.