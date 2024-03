Handball Olympia-Quali: Deutschland fehlt "Drecksackmentalität"

Die Leere sprach aus dem Gesicht von Bundestrainer Alfred Gislason. Sein Team hatte mit der 30:33-Niederlage gegen Kroatien soeben einen Nackenschlag um Kampf um das so begehrte Olympia-Ticket hinnehmen müssen.

„Wir waren natürlich sehr enttäuscht nach der ersten Halbzeit, wie wir geworfen haben, wie schnell wir auch den Ball weggeworfen haben. Damit haben wir uns das Leben unglaublich schwer und es den Kroaten sehr leicht gemacht“, konstatierte er am ZDF -Mikrofon.

Von der Euphorie, die die Mannschaft während der Heim-EM vor knapp eineinhalb Monaten umgeben hat, ist nur noch wenig zu spüren. In beiden Qualifikationsspielen lief es erst in der zweiten Hälfte so richtig rund, doch selbst dort war nicht alles perfekt.