Handball LIVE: Olympia-Qualifikation Deutschland gegen Kroatien LIVE im TV, Stream und Liveticker

Löst DHB-Team das Olympia-Ticket?

Für die deutsche Handball-Nationalmannschaft steht in Hannover das nächste Qualifikationsspiel für die Olympischen Spiele 2024 in Paris an. Mit Kroatien wartet der vermeintlich schwerste Gegner. Die DHB-Auswahl möchte für die EM-Niederlage im Januar Revanche nehmen.