Olympia-Qualifikation: Uscins gefeierter DHB-Held

Renars Uscins genoss den Sieg in seinem „Wohnzimmer“ in vollen Zügen. „Es hat einfach richtig Spaß gemacht. Ich war so ein bisschen wie im Flow. Ich habe auch versucht, die Zuschauer mitzunehmen, weil ich es einfach in dem Moment gefühlt habe, weil es richtig Spaß gemacht hat. Und dass man das so zurückbekommen hat, ist schon etwas sehr Besonderes“, sagte der Linkshänder der TSV Hannover-Burgdorf.

Der 21-Jährige war mit zehn Toren bester deutscher Werfer beim Auftaktsieg der deutschen Handballer gegen Algerien (41:29) in der Olympia-Quali in Hannover. In seiner Heimat wurde er zudem zum „Player of the Match“ gewählt.

10.099 Zuschauer hatten die am Ende eindeutige, zwischenzeitlich aber erstaunlich enge Partie gegen den WM-Vorletzten in der ZAG Arena verfolgt. Anders als Bundestrainer Alfred Gislason, der die Stimmung der Fans kritisierte, wollte sich der in Lettland geborene Uscins die Laune nicht vermiesen lassen. „Am Ende stehen jetzt plus zwölf Tore und ein gutes Gefühl. Und auch, wenn es rein handballerisch trügen kann, wollen wir dieses gute Gefühl mitnehmen.“

Nächster Gegner heißt Kroatien

Mit Kroatien wartet am Samstag (14.30 Uhr) ein anderes Kaliber als Algerien auf das deutsche Team. So hob Gislason nach einer wechselhaften Vorstellung warnend den Zeigefinger. „Wir werden ein sehr, sehr gutes Spiel machen müssen, wenn wir die schlagen wollen“, sagte er vor dem Duell mit dem ehemaligen Bundestrainer Dagur Sigurdsson.

Das sieht auch der „Player of the Match“ so. „Wir müssen ruhig bleiben, wenn wir so eine Schwächephase haben und unser schnelles, dynamisches Spiel weiterspielen. Gegen Kroatien brauchen wir eine bessere Leistung über 55, am besten 60 Minuten“, forderte Uscins von sich und seinem Team eine bessere Chancenverwertung. „Und wenn wir doch Chancen liegen lassen, dürfen wir uns nicht von unserem Spiel abbringen lassen.“

Uscins seit 2022 in Hannover

Der 1.89 Meter große Rückraumspieler wechselte zur Saison 2022/23 zur HSG Hannover-Burgdorf. Der Sohn des lettischen Handballspielers und Trainers Armands Uscins lebt seit 2005 in Deutschland und wechselte mit 13 Jahren nach Magdeburg, wo er eine Sportschule besuchte. Es folgte im Februar 2021 ein weiterer Wechsel zum Bergischen HC, für den er 22 Tore warf. Im Februar 2022 kam er dann zu seinem derzeitigen Klub.

Die besten zwei Teams des Vierer-Turniers lösen das Paris-Ticket, zum Abschluss treffen die DHB-Männer am Sonntag (14.10 Uhr) auf Österreich. Sollte das 21 Jahre alte DHB-Juwel ähnlich gut aufgelegt sein wie gegen Algerien, stehen die Chancen auf einen weiteren Sieg sicher gut.