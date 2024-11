Handball-EM-Quali: Deutschland - Schweiz heute live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 07.11.2024 • 15:30 Uhr Die deutschen Handballer starten nach dem Silber-Coup von Paris in die EM-Qualifikation. In Mannheim empfängt das DHB-Team die Schweiz. So können Sie Deutschland gegen Schweiz live im TV und Stream verfolgen.

Die deutschen Handballer starten am Donnerstag, 7. November, in die EM-Qualifikation. In Mannheim trifft das DHB-Team auf die Schweiz (ab 18.30 Uhr HIER im LIVETICKER).

{ "placeholderType": "MREC" }

Mit der Partie gegen die Eidgenossen und deren Nationalcoach Andy Schmid beginnt nicht bloß die EM-Qualifikation, 86 Tage nach der klaren Finalniederlage bei Olympia gegen Weltmeister Dänemark (26:39) startet mit dem ersten Länderspiel der Saison auch der Countdown auf die bevorstehende Weltmeisterschaft.

Dabei muss Trainer Alfred Gislason auf zahlreichen Spieler verzichten. Spielmacher Juri Knorr, Rückraumkante Julian Köster, Franz Semper und Philipp Weber fallen verletzt aus.

Handball-EM-Quali Deutschland - Schweiz LIVE im TV, Stream & Liveticker

TV: -

Livestream: sportschau.de

Gislason warnt vor dem Duell mit der Schweiz

„Es geht darum, dass wir schnell in die Spur kommen mit der veränderten Mannschaft“, sagte Bundestrainer: „Wir haben zwar eine eingespielte Mannschaft, aber gerade von der Bank kommen Spieler, die noch nicht so eingespielt sind.“ Hauptaufgabe werde es sein, eine solide Abwehr mit guten Torhütern hinzustellen. „Dafür ist nicht viel Zeit. Jede Trainingseinheit ist sehr wichtig für uns“, so Gislason.

{ "placeholderType": "MREC" }

Beim letzten Aufeinandertreffen mit der Schweiz hatte es zum Auftakt der Heim-EM vor der Weltrekordkulisse von 53.586 Zuschauern in Düsseldorf einen 27:14-Erfolg für das deutsche Team gegeben.

Nach der Partie am Donnerstag steht am Sonntag das zweite EM-Qualifikations-Spiel gegen die Türkei (15.10 Uhr) an.

-----