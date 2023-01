Handball-WM 2023: DHB-Team trifft auf Argentinien - Simonet-Brüder bereits über dem Zenit?

Die Hauptrunde der Handball-WM steht an.

Das DHB-Team trifft in seinem ersten Spiel der zweiten Gruppenphase am Donnerstag ( ab 18 Uhr im LIVETICKER ) auf Argentinien, den vermeintlich leichtesten Gegner.

Und so durfte das 35:26 auch als Kampfansage verstanden werden - trotz der miesen Ausgangsposition von 0:4 Punkten will sich der Außenseiter im Kampf um die K.o.-Runde noch nicht geschlagen geben.

DHB-Traumstart in die Hauptrunde?

Simonet-Brüder sind die Stars von Argentinien

Der erste deutsche Hauptrundengegner war vor zwei Jahren in Ägypten bereits ganz nah dran an der Top acht der Welt und damit an einem historischen Ergebnis, letztlich fehlte den Argentiniern zum Sprung ins Viertelfinale aber ein Tor im entscheidenden Duell mit Katar (25:26).