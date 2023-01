Handball-WM 2023: Dieser Deutsche sorgt mit den USA für historischen Erfolg

Hüter: Das ist super. Die drei Genannten sind Spieler, die die Sportart in Amerika gelernt, aber auch einige Jahre in Europa gespielt haben. Für die Zeit, die sie erst Handball spielen, machen sie es sehr gut. Andrew Donlin beispielsweise, der für die Air Force arbeitet, hat riesige Fortschritte gemacht. Er hat zwei Jahre bei Ademar Leon in Spanien gespielt. Ty Reed, einige Jahre für die Akademie der SG Flensburg-Handewitt aktiv, war einst Football-Quarterback. Und dann ist noch Gary Hines dabei, der bei „Ninja Warrior“ und „Take Me Out“ mitgemacht hat und lange in der dritten Liga in Deutschland gespielt hat. Es macht immer wieder sehr viel Spaß, die Jungs wiederzusehen, weil sie tolle Persönlichkeiten sind.